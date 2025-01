Cathy Gauthier fait une triste annonce : « J'aurais dû arrêter plus tôt, mais j'ai continué »

L'humoriste Cathy Gauthier a annoncé lundi sur ses réseaux sociaux qu'elle abandonnait son poste à Énergie.

Elle partageait le micro de l'émission du matin avec Martin Tremblay, Rémi-Pierre Paquin et François Pérusse.

Elle explique sa décision dans un petit texte rempli d'émotions publié sur ses réseaux sociaux. Vous pouvez le lire ci-dessous.

Elle encourage les personnes victimes des mêmes problèmes qu'elle à s'écouter davantage. « Devenez la priorité de votre vie », dit-elle notamment.

« Chers auditeurs, auditrices et collègues,

C'est avec beaucoup d'émotions que je vous annonce que je dois prendre une pause de mes matins avec vous. J'adore vous accompagner et vous divertir, mais l'horaire matinal et atypique est devenu trop brutal. Le manque de sommeil et le manque de temps passé auprès de ma fille ont causé un réel impact nocif sur ma santé autant physique que mentale.

Ne pas dormir adéquatement c'est une chose, mais la maman en moi souffrait énormément de ne pas pouvoir être témoin des moments importants avec mon enfant. Évidemment, je ne pouvais pas être là le matin pour l'accompagner à l'école et le soir j'étais souvent anxieuse à jongler avec mon travail et mon rôle de maman. J'avais littéralement l'impression d'avoir un piano à queue sur le dos... je cède pour un temps, mon banc à quelqu'un d'autre qui pourra en jouer à ma place! J'aurais dû arrêter plus tôt, mais j'ai continué, motivée par la peur du jugement désapprobateur des autres et aussi parce que c'est un travail enivrant et valorisant. Gandhi disait: « Sois le changement que tu veux voir dans le monde. » C'est ce que j'ai l'intention d'incarner en 2025. Je commence donc par ça, plus d'amour et d'estime envers moi-même. Si mes mots résonnent en vous, je vous invite à faire la même chose. Devenez la priorité de votre vie. Je ne serai pas loin.

Je reviendrai plus forte que jamais.

Je vous aime. Prenez soin de vous. »

Nous la félicitons de s'être écoutée et lui souhaitons du repos bien mérité et du bon temps avec sa cocotte!