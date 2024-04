Jean-Philippe Perras aborde la naissance à venir de son deuxième enfant

C'est avec une photo polaroïd que Maripier Morin annonçait l'ajout d'un nouveau membre à sa petite famille, il y a quelques semaines. Oui, un bébé est en route et son conjoint, le comédien Jean-Philippe Perras, s'en réjouit. Un enfant, ça change une vie. Deux, ça demande de l'organisation (et beaucoup, même)!

Le papa, qui voit s’achever une année professionnelle importante (rappelons qu'il a défendu le détestable, mais immensément nécessaire rôle de Christian dans L'empereur) et entame déjà une autre saison mouvementée, se prépare tranquillement à accueillir un autre petit bout'chou dans sa vie.

« Ça va bien, on est excités. On prépare justement le nid. C'est ça, on prépare l'arrivée du deuxième avec tout l'inconnu que ça comporte. (...) Mais là, notre petite était malade, ça fait deux jours. On va passer au travers, mais les nuits sont plus toughs. » Complice, il imite la panique : « Avec Mari, hier, on était assis et on s'est dit "Imagine, quand il va y en avoir deux!" ». Les géniteurs comprendront. Ça doit bien être un rite de passage!

L'équilibre travail-famille-vie personnelle, c'est un objectif bien difficile à atteindre, particulièrement dans les métiers artistiques aux horaires instables, Jean-Philippe en a bien conscience : « C'est complètement fou. Heureusement que nos parents sont là. »

Ils sont extrêmement présents, extrêmement généreux de temps et d'amour. Fait qu'on réussit à garder l'équilibre. Et surtout, moi je ne veux pas travailler 360 jours par année, Mari non plus. Je veux être là, je veux continuer à travailler, je suis tellement honoré qu'on me choisisse pour des rôles. Mais je veux vraiment, surtout, que ma fille aille bien et que je sois là pour elle. Ça fait que je ne peux pas avoir les deux. Anyways, je ne veux pas ça. Je veux être présent.

« Je pars pour une run de théâtre, pis c'est sûr que ça me fait quoi. Je suis comme "wow, là je ne serai pas là du mardi au samedi soir." Je vais être là les matins, mais quand même, je suis comme "Ah!" Mais c'est d'apprendre à vivre avec ça, et c'est ça la vie. Alors on continue à trouver le pace, l'équilibre entre les deux. »

La petite Margot, qui aura deux ans en mai, commence déjà à comprendre que la famille s'agrandira. « Elle dit bébé, maman, bébé, et elle touche le ventre, elle flatte. On a des petits livres! Ce n’est pas assimilé, mais on mise sur l'amour, sur la famille et on essaie surtout de ne pas traumatiser notre enfant qui va arriver, et qu'elle se dise "tu ne m'aimeras plus jamais, papa" ah, mon dieu! ». La dérision n'a jamais fait de mal à personne!

C'est très beau, on va continuer à se découvrir à travers ça, c'est certain.

On souhaite au couple beaucoup de bonheur dans cette nouvelle étape et à Jean-Philippe, de continuer de voguer dans la parentalité avec autant d'humour et de tendresse!