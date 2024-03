Maripier Morin annonce une heureuse nouvelle

Mardi matin, Maripier Morin partageait une nouvelle bien heureuse via les médias sociaux. Sur l'image, où figure une photo de style Polaroïd, on peut apercevoir l'animatrice et comédienne se tenir le ventre, le chandail relevé afin de le mettre bien en vue. Visiblement, elle est enceinte pour une seconde fois et le texte de la publication nous le confirme :

« On a mis ce beau souhait dans l’univers.

Et celui-ci nous a entendus.

Le coeur en trop plein..

@jp_perras »

On envoie une belle grosse dose d'amour à la famille de Maripier et Jean-Philippe Perras!