Dans un état mental très fragile et confrontée aux mensonges de son agresseur, Rosie allait tout abandonner et fuir dans un autre pays. Ceux qui l'entouraient la regardaient partir, impuissants. Au bon moment, l'enquêtrice Bisson a toutefois trouvé les preuves suffisantes pour procéder à l'arrestation de l'agresseur. La scène d'interrogatoire qui était présentée dans cet épisode valait tout l'or du monde, alors que l'enquêtrice a déboulonné chacun des arguments bidon amenés par le suspect.

Plus encore, la fouille à nu qui a suivi, et qui a placé l'accusé dans un grand état de vulnérabilité, nous a fait jubiler jusque dans notre salon. Enfin un peu de justice! On comprend que, dès lors, Christian Savard se trouve dans de beaux draps et qu'il aura bien du mal à s'en sortir.

Il va toutefois faire tout ce qui est en son pouvoir pour ne pas perdre la face, mais surtout pour ne pas perdre la garde de ses enfants, comme nous l'expliquait récemment le comédien : « Malgré tout ce qu'il a fait, ça reste un père qui veut protéger ses enfants aussi, dans toute l'équation. Les scènes avec les enfants aussi... Le meilleur est à venir dans ce que vous pourrez regarder, mais les scènes avec les enfants ont été particulièrement exigeantes et difficiles. »

Il ne reste que trois épisodes à cette deuxième saison, offerte les mercredis à 20 h sur Noovo.

