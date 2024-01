Y aura-t-il une 3e saison de L'empereur? Nous avons la réponse

ATTENTION! Sans révéler de détails sur l'histoire en tant que telle, cet article vous dévoile indirectement certaines informations sur la fin de L'empereur.

La deuxième saison de L'empereur est présentement diffusée sur les ondes de Noovo.

Cette nouvelle mouture est encore plus intense que la précédente. Certaines scènes ont d'ailleurs généré beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux, dont celle-ci.

En entrevue avec l'autrice Michelle Allen, nous lui avons demandé si elle prévoyait une troisième saison à sa série.

Elle est sans équivoque, il n'y aura pas de suite. « On veut qu'il paye à la fin... », indique-t-elle.

Ainsi, même si on connaît le sort que l'autrice réserve à son protagoniste-agresseur (Jean-Philippe Perras), beaucoup d'émotions sont encore à prévoir d'ici le dernier jugement, qui sera diffusé à la télé le 13 mars.

« Christian est de plus en plus coincé, il se débat avec de plus en plus de frénésie. Il va s'enterrer dans tous les mensonges et ces contradictions. Il va être confronté de plus en plus aux gens qui lui en veulent et ça va faire du bien à tout le monde », précise-t-elle.

« On va voir aussi Rosie (Léa Roy) qui est de plus en plus ébranlée par ce trajet-là. Elle va se questionner si elle a fait la bonne affaire et, est-ce qu'elle continue ou pas. On va aussi voir ce qui se passe entre Audrey (Madeleine Péloquin) et Steeve (Jean-François Nadeau). La suite ne sera pas facile. »

Parmi les préoccupations de Michelle Allen, il y avait la volonté de ne pas se répéter. « Je me disais : on a déjà vu Christian se débattre fortement dans l'an un, qu'est-ce qu'on peut dire de neuf sur lui dans l'an deux. Et, il y avait deux choses, il y a son rapport avec ses enfants, qui est sincère et authentique. Ce sont des dommages collatéraux. Pour leurs enfants, Christian, c'est un bon papa. Il y avait aussi, d'où ça vient, cette incapacité pour Christian d'entendre le non de l'autre, d'entendre les besoins de l'autre. Je me suis questionné là-dessus. Il y a quelque chose là-dessus dans la suite. »

À la télé, le quatrième épisode sera diffusé cette semaine, le mercredi 31 janvier. Par contre, sur Crave, vous pouvez visionner le cinquième épisode. Le sixième sera disponible mercredi soir.