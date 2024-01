Jean-Philippe Perras aborde son retour dans L'Empereur : « C'est difficile d'incarner ça, d'aller jouer là »

« Je suis très excité, très excité de partager ça, de découvrir, car je le redécouvre aussi. Ce matin, en me préparant pour les entrevues, j'écoutais les chansons que j'écoutais sur le plateau pour retrouver Christian chaque jour. Je suis fébrile. Déjà, ça fait jaser, j'en entends beaucoup parler. Je trouve ça l'fun de partager ce projet-là, écrit par Michelle Allen. On y a tellement mis d'amour, d'empathie, de plaisir. Je suis content de la passation au public », nous dit- il d'emblée.

Comme nous vous le disions il y a quelque temps , la deuxième saison de L'Empereur s'avère encore plus tordue que la première. L'autrice Michelle Allen , le réalisateur Adam Kosh et le comédien Jean-Philippe Perras ont fait équipe pour nous dresser un portrait inquiétant de notre société, qui favorise les agresseurs aux dépens des victimes. Nous avons eu l'occasion de discuter de la deuxième saison de cette série, qui sera présentée sur les ondes de Noovo dès ce mercredi, avec le principal intéressé, Jean-Phillipe Perras, qui aborde en entrevue les défis d'incarner un prédateur. À l'opposé de son personnage, le sympathique comédien se montre enthousiaste d'enfin présenter au grand public le fruit de ces efforts groupés.

Évidemment, le visionnement ne sera pas de tout repos pour le public, si l'on se fie à la description que le comédien fait de son personnage dans cette suite : « Jean-Philippe le qualifierait de monstre, de vulgaire, de dégueulasse, mais l'acteur qui a beaucoup d'empathie pour lui, parce qu'il le fallait si je voulais que vous, à la maison, vous y croyiez... Il ne lâchera pas. Je pense que vous allez découvrir ça dans la 2e saison. À tort ou à raison, lui cherche à se sauver. Christian, avec Adam Kosh le réalisateur, on s'est toujours dit qu'il n'était pas conscient de ce qu'il avait fait, jusqu'à un certain point, pour après ça développer la conscience et c'est là qu'il devient un monstre selon moi. Quand tu es conscient de ce que tu fais et c'est complètement dégueulasse. C'est un combattant malgré tout, il ne lâchera pas. La saison commence d'ailleurs avec le procès entamé contre Manuela Suarez, sa collègue, son amie à la base. On sait que Christian nous a habitués à se sortir d'impasse... »

D'ailleurs, après avoir visionné les quatre premiers épisodes, qui ont été déposés en primeur sur CRAVE, nous pouvons déjà vous dire que certaines scènes seront franchement choquantes, particulièrement pour les femmes.

Jean-Philippe acquiesce lorsqu'on lui confirme les émotions qui nous ont habités en regardant ces épisodes : « Après avoir lu les épisodes de la saison 2, j'ai appelé le réalisateur Adam Kosh et je lui ai dit : " Man, comment on va faire?" On savait où ça s'en allait, pas mal, mais Michelle, c'est une de ses grandes forces, elle est capable de surprendre tout le monde et de déstabiliser les gens. C'est difficile d'incarner ça, d'aller jouer là. Mais Christian, c'est aussi le symptôme d'une société, c'est quelqu'un qui a agi sans qu'on lui reproche jamais ses actions. Il représente quelque chose qui se produit encore aujourd'hui, même post-metoo. On voulait s'attacher à lui pour être déchirés, pour qu'on se dise, comme le personnage de sa soeur jouée par Madeleine Péloquin, " ça ne se peut pas qu'il ait fait ça". Dans la saison 2, on éclate tout dans la face du téléspectateur. Il a fait bien pire que ce que vous pensez! »