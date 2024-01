Maripier Morin a écouté le premier épisode de la 2e saison de L'Empereur et ça ne s'est pas bien passé

Maripier Morin fréquente Jean-Philippe Perras, l'acteur qui interprète le terrorisant Christian Savard dans L'Empereur. La deuxième saison a débuté sur les ondes de Noovo mercredi soir et l'animatrice s'est installée devant son téléviseur pour regarder l'émission avec son amoureux.

À son micro de WKND 99,5 le lendemain, elle a dit ceci : « Je me mets à pleurer avec lui et je réalise que je ne pleure pas d'empathie pour le bon personnage. Mon cerveau n'est pas capable de faire la part des choses et je me mets à me sentir mal. »

« À un moment donné, il y a une scène avec l'enfant qui joue sa petite fille et c'est tellement un monstre. Il touchait à son visage et je me disais : s'il arrivait quelque chose à ma fille ou si quelqu'un touchait à ma fille... »

« C'était trop bizarre », ajoute-t-elle. « En se couchant, j'ai dit : "mon amour, je ne l'écouterai pas non plus la saison 2". Es-tu fâché? Il m'a dit : "ben non mon amour c'est ben correct". »

« Je veux que les gens ne fassent pas ce que je vais faire », indique-t-elle. « Cette oeuvre-là, c'est une oeuvre importante. C'est grâce à des oeuvres comme celles-là qu'on va parler de ces choses importantes. »

« Je suis vraiment fière de mon chum! », mentionne-t-elle en terminant.

Il faut dire que la deuxième saison de cette excellente série est encore pire que la première. On y découvre un être profondément malveillant et narcissique, qui se croit tout permis.

À la lecture des textes, écrits par Michelle Allen, le comédien Jean-Philippe Perras savait que sa tâche serait colossale. « J'ai appelé le réalisateur Adam Kosh et je lui ai dit : " Man, comment on va faire?" [...] Mais Christian, c'est aussi le symptôme d'une société, c'est quelqu'un qui a agi sans qu'on lui reproche jamais ses actions. Il représente quelque chose qui se produit encore aujourd'hui, même post-MeToo. On voulait s'attacher à lui pour être déchirés, pour qu'on se dise, comme le personnage de sa soeur jouée par Madeleine Péloquin, " ça ne se peut pas qu'il ait fait ça". Dans la saison 2, on éclate tout dans la face du téléspectateur. »

La deuxième saison de L'Empereur est diffusée les mercredis soirs à 21 h sur les ondes de Noovo.