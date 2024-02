La semaine dernière, dans L'empereur, les téléspectateurs ont vécu une grande joie en voyant enfin Christian Savard (Jean-Philippe Perras) commencer à payer pour ses crimes. Plus de détails ici.

Dans l'épisode suivant, le sixième, il sortira de prison et constatera à son grand désarroi que tous ses alliés l'abandonnent les uns après les autres. Mais, il ne se laissera pas abattre pour autant et continuera à plaider son innocence même si les faits jouent contre lui.

Voyez des photos de l'épisode au bas de l'article.

Nous assisterons aussi à l'enquête préliminaire. « Celle-ci sert à déterminer si le procureur a assez d'informations pour faire un procès », nous disait récemment l'autrice Michelle Allen en entrevue.

Cet épisode renferme d'ailleurs une des scènes préférées de la scénariste. « Lors de l'enquête préliminaire, il y a des démonstrations qui sont faites pour connaître la fragilité ou la faiblesse de la preuve », nous indique-t-elle d'abord.

« J'avais besoin de voir ce que l'avocate de la défense, Me Bilodeau, pourrait utiliser. En réfléchissant au contexte, aux données que j'avais amenées, j'ai trouvé une manière d'invalider le témoignage de Rosie et ça m'a fait un choc parce que je me suis dit : si moi, qui n'est pas avocate, je viens de faire ça, imaginez ce que peut faire quelqu'un dont c'est le métier et qui en a vu d'autres! »

« C'est une question de logique. C'est quoi la faille dans ce qu'elle dit qui peut permettre le doute raisonnable? », s'est-elle demandé.

Le fait que moi j'ai trouvé quelque chose - ce n'est pas mes consultants qui me l'ont dit, c'est moi qui l'ai trouvé - ça m'a vraiment fait un choc.

« C'est redoutable », dit-elle à propos du système de droit. « Mon objectif dans cette année-là, c'est de prouver à quel point la justice fait partie de ça. Il y a les méchants, l'agresseur, mais il y a aussi un système qui est difficile. »

Ce fameux sixième épisode sera diffusé le mercredi 14 février (bonne Saint-Valentin tout le monde... 😟), puis le dernier de la saison sera présenté le 28 février. Est-ce qu'il y aura une troisième saison? La réponse ici.