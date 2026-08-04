Retour à l'accueil
Rechercher...
Connexion
Accueil
Actualités
Télé, Stars, etc.
Séries
et télé
Concours
Passer
10
Publicité
Partager
Katrine Duhaime
Comédien
Suivi
Aime
Visionner les images de Katrine Duhaime
Ouvrir
En voir plus
Aperçu
Personnages et oeuvres
Actualités
Photos
Aperçu
Oeuvres (19)
Voir tout
Antigang
2025 - Aujourd'hui
Comédien
Karine Séguin (2025-)
En cours
Symphonie pathétique
2023 - Aujourd'hui
Comédien
La femme au masque doré
En cours
Indéfendable
2022 - Aujourd'hui
Comédien
Coralie Francoeur (2023)
En cours
Voir les films de Katrine Duhaime sur Cinoche.com
Dans l'actualité
Voir tout
Télé
Bande-annonce d'
Antigang
diffusée à la télé : Carolanne cherchera-t-elle à se venger?
Tuesday, August 4, 2026 11:45 AM
Télé
L'interprète de Karine dans
Antigang
s'adresse aux téléspectateurs
Wednesday, April 22, 2026 9:50 AM
Télé
Les adeptes d'
Antigang
ne voudront pas manquer cette émission spéciale
Monday, April 13, 2026 6:00 PM
Télé
Lundi, Fanny sera arrêtée par les policiers de l'
Antigang
Monday, April 13, 2026 6:00 AM
Télé
Le retour de Marilou cause de la houle dans un duo fort d'
Antigang
Monday, February 16, 2026 2:25 PM
Télé
Bénédicte dans l'eau plus que chaude ce soir dans
Antigang
Monday, February 9, 2026 10:00 AM
Télé
Ce personnage vient-il de se mettre dans un énorme pétrin dans
Antigang
?
Friday, February 6, 2026 10:45 AM
Télé
Quelle est la suite pour Fanny dans
Antigang
? Les téléspectateurs ont plusieurs théories
Thursday, January 22, 2026 5:00 PM
Télé
Les téléspectateurs formulent ce souhait pour
Antigang
à quelques heures de la finale de mi-saison
Thursday, December 11, 2025 8:00 AM
Télé
Antigang
: La revanche des femmes!
Tuesday, December 9, 2025 10:50 AM
Télé
Bande-annonce d'
Antigang
: Fanny rencontre la maitresse de son mari
Saturday, December 6, 2025 1:11 PM
Télé
Nous n'avons pas fini d'entendre parler de la fausse médecin de
STAT
: voici ce qui vous attend
Tuesday, December 24, 2024 11:00 AM
Suivant
Précédent
En collaboration avec
Signaler une erreur
Informations complémentaires
Abonnez-vous à notre infolettre
Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.
Prénom
Adresse courriel
Je m'abonne
Aimez-nous sur Facebook
Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com
quijouequi.com
bizzmedia.ca
PAR
Suivez-nous!
Facebook
Threads
Instagram
Infolettre
À propos de Showbizz.net
Contactez-nous
Politique de confidentialité
Conditions d'utilisation
Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par
Fuel Digital Media
© 2026 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 3.3.4 - 634e821c