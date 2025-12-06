Accueil
Séries et télé
Publicité
Télé

Bande-annonce d'Antigang : Fanny rencontre la maitresse de son mari

Difficile de faire plus froid comme ambiance...

Antigang
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Dans la plus récente bande-annonce d'Antigang, Fanny (Léane Labrèche-Dor) et Karine (Katrine Duhaime) se rendent au bar de danseuses Le Quickie après que Marchand leur ait donné la tâche de s'en occuper en son absence.

Rappelons que l'Antigang a enfin pu mettre la main au collet de Denys Marchand (Sébastien Ricard) et espère l'envoyer en prison pour plusieurs années.

Les deux amies s'entretiennent alors avec une fille derrière le bar qui se présente comme étant Miranda. Fanny découvre alors le visage de la maitresse de son mari.

« J'ai de la peine pour toi », ose dire Miranda à Fanny.

« Pour MON mari. C'est pas quelque chose que toutes les filles ont l'air de comprendre de ce que je sais, mais j'entends des rumeurs », lui répond Fanny.

Voyez la bande-annonce de l'épisode de lundi ci-dessous.

Rappelons que la finale de mi-saison sera diffusée ce jeudi 11 décembre. À quoi peut-on s'attendre?

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com quijouequi.com bizzmedia.ca PAR
Suivez-nous! Facebook Twitter Instagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2025 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 2.24.2 - feb9cb09