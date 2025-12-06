Bande-annonce d'Antigang : Fanny rencontre la maitresse de son mari

Dans la plus récente bande-annonce d'Antigang, Fanny (Léane Labrèche-Dor) et Karine (Katrine Duhaime) se rendent au bar de danseuses Le Quickie après que Marchand leur ait donné la tâche de s'en occuper en son absence.

Rappelons que l'Antigang a enfin pu mettre la main au collet de Denys Marchand (Sébastien Ricard) et espère l'envoyer en prison pour plusieurs années.

Les deux amies s'entretiennent alors avec une fille derrière le bar qui se présente comme étant Miranda. Fanny découvre alors le visage de la maitresse de son mari.

« J'ai de la peine pour toi », ose dire Miranda à Fanny.

« Pour MON mari. C'est pas quelque chose que toutes les filles ont l'air de comprendre de ce que je sais, mais j'entends des rumeurs », lui répond Fanny.

Voyez la bande-annonce de l'épisode de lundi ci-dessous.

Rappelons que la finale de mi-saison sera diffusée ce jeudi 11 décembre. À quoi peut-on s'attendre?