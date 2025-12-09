Antigang : La revanche des femmes!

Ce lundi, l'autrice Nadine Bismuth nous a offert un épisode absolument jouissif d'Antigang, pour lancer la dernière semaine de la mi-saison, avant la pause des fêtes. Dans celui-ci, tandis que leurs maris sont en prison, Fanny et Karine ont repris le contrôle du Bar le Quickie, avec la détermination d'y faire du grand ménage.

Fidèles à elles-mêmes, les deux femmes sont arrivées sur place avec une attitude frondeuse et une solidarité à tout casser. Zachary (Olivier Gervais-Courchesne) fut le premier à passer dans le tordeur, lorsqu'il a fait la rencontre de ses deux nouvelles patronnes. Puis, Fanny a rencontré la maîtresse de son mari, Miranda (Mollie Fillion), qui n'a pas eu l'occasion de faire des vieux os au Quickie après coup.

Entre quatre murs, Denys Marchand a eu vent du raz-de-marée qui venait de frapper le Quickie et il a contacté sa femme, qui s'est montrée plus que fermée aux recommandations de son mari. Enfin, les femmes prennent leur revanche!

Cet épisode formidable nous a fait sourire du début jusqu'à la fin, et on en redemande!

Évidemment, cela a tout à voir avec les deux formidables interprètes, Léane Labrèche-Dor et Katrine Duhaime, qui ont permis à leurs personnages de devenir des favorites de la quotidienne, en dépit de leurs affiliations criminelles. Nous irions sur la lune avec elles, si c'était le plan!

Nous avons bien hâte de voir où cette trame va nous mener, mais chose certaine, ce n'est absolument pas ennuyant! Et nous espérons vraiment que ces femmes de caractère auront leur part du gâteau dans les prochaines semaines.

Mercredi, de nouvelles recommandations envoyées par Denys Marchand parviendront à sa femme, sous une forme différente. En effet, Maxime Leduc des Death Shadow viendra donner des instructions claires à Fanny à propos de la gestion du bar. Va-t-elle vraiment les écouter? Elle n'aura peut-être pas le choix...

C'est à ne pas manquer, jusqu'à jeudi à 19 h, sur les ondes de Radio-Canada.

Antigang fera relâche jusqu'au 5 janvier. Consultez ici notre calendrier de la rentrée télé de l'hiver, pour ne rien manquer du retour de vos émissions préférées.