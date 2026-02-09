Bénédicte dans l'eau plus que chaude ce soir dans Antigang

Heureusement pour les adeptes de séries, la quotidienne Antigang ne fait pas relâche pendant les Jeux olympiques, qui battent leur plein depuis ce week-end.

Pour nous tenir en haleine, l'autrice Nadine Bismuth a choisi de mettre l'inquiétant Denys Marchand (Sébastien Ricard) aux trousses de Bénédicte Lecours (Catherine St-Laurent), qui se retrouve dans une eau plus que chaude.

En effet, dans un extrait dévoilé sur les réseaux sociaux ce week-end, on peut voir Denys Marchand demander à Fanny (Léane Labrèche-Dor) et Karine (Katrine Duhaime) si Bénédicte a déjà laissé des items au Quickie. Il s'en prendra alors à des cosmétiques que les filles traînaient avec elles depuis que Bénédicte leur avait offerts à son retour de New York. Va-t-il découvrir des preuves incriminantes?

Plus encore, dans la bande-annonce de la journée, on peut entendre Bénédicte dire à Jean-François (Patrice Robitaille) que Denys Marchand veut la rencontrer. Elle semble particulièrement inquiète, avec raison. On entend aussi Marchand dire à ses gars qu'il veut qu'ils suivent Bénédicte partout où elle va. En gros, la soupe est très chaude...

Voyez les deux extraits ci-dessous.

Depuis le début de la saison, on a compris que Denys Marchand a des doutes sur Bénédicte. Dans les récentes semaines, on croyait qu'il avait plutôt succombé à ses charmes, mais voilà que le chef des Death Shadows est de retour avec ses suspicions initiales.

Bénédicte va-t-elle réussir à se tirer de ce faux pas, avec l'aide de ses collègues de l'Antigang? A-t-elle mal joué ses cartes?

Voilà un suspense que vous pourrez suivre cette semaine, du lundi au jeudi à 19 h, sur les ondes de Radio-Canada.