Les téléspectateurs formulent ce souhait pour Antigang à quelques heures de la finale de mi-saison

Les téléspectateurs se prononcent massivement, à quelques heures de la finale de mi-saison d'Antigang, alors que la vie d'un personnage se retrouve dans la balance.

En effet, dans l'épisode de mercredi, le fameux GG, qui est actuellement détenu et qui a dû accepter de devenir délateur pour la police, a demandé à son amoureuse qui venait le voir en détention de lui apporter quelque chose qui lui permettrait de mettre fin à sa vie.

Rien n'a été dit aussi clairement, mais la scène bouleversante nous semblait particulièrement claire, surtout lorsque son amoureuse lui a dit : « Je vais dire à nos enfants que tu étais un héros! »

Nous avons été plusieurs à avoir une petite larme dans notre salon... avec raison!

En ce sens, les téléspectateurs formulent aujourd'hui un souhait bien précis, celui que Gabriel Goulet se soit manqué ou qu'il ait été retrouvé à temps :

« Peut être GG va se manquer? Il est sûrement à l'infirmerie 🤞🤞🤔 »

« J'espère qu'il va manquer son coup ! Tellement un beau personnage »

« 😥sa regarde pas bien ! J’espère qu’il vont l’avoir sauvé à temps »

« Non non ils sont trop bons dans la série »

En effet, depuis le début de la quotidienne écrite par Nadine Bismuth, le comédien David Giguère s'impose avec son personnage de criminel au grand coeur comme l'un des préférés du grand public, aux côtés de Léane Labrèche-Dor et Sébastien Ricard.

Il est évident que tout le monde veut qu'il reste dans l'intrigue, mais rien n'est moins sûr, d'autant plus qu'un comédien de la série nous prédisait récemment que nous aurions de la peine après les fêtes. C'est à lire ici.

Est-ce pour GG que nous aurons de la peine ou pour un autre personnage de la série? L'autrice tente-t-elle de nous mener en bateau en mettant l'accent sur la bande des méchants jusqu'au dernier moment où un membre de l'Antigang sera plutôt frappé? Tout cela est possible. Bénédicte Lecours (Catherine St-Laurent) ne nous semble pas dans une bonne position non plus...

Il faudra être au rendez-vous ce jeudi 19 h, sur les ondes de Radio-Canada, pour le savoir!

L'émission fera relâche jusqu'au 5 janvier. Consultez ici notre calendrier de la rentrée télé de l'hiver, pour ne rien manquer du retour de vos émissions préférées.