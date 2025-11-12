Accueil
Une finale de mi-saison triste pour Antigang?

« Je m'attends à ce que ça fasse pas mal jaser la fin. »

Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Les finales de la saison automnale de la plupart de nos émissions préférées arrivent à grands pas.

Alors qu'il ne reste qu'une ou deux semaines à bien des séries, Antigang, elle, se conclura en dernier. Voyez le calendrier complet de la fin des émissions de l'automne 2025 ici.

La semaine dernière, les acteurs de la quotidienne ont tourné cette fameuse finale de mi-saison. Comme nous avons croisé l'acteur (aussi chanteur) Irdens Exantus sur le tapis rouge de l'ADISQ dimanche, nous lui avons demandé de nous parler - à mots couverts, évidemment - de l'épisode du 11 décembre.

« Je pense que ça va être haletant jusqu'à la fin et que ça va être surprenant où est-ce qu'on va aller après la finale », nous dit-il d'abord.

«  Mais je pense que le public va être content de ce qui va se passer. Triste aussi, on va se dire les vraies affaires. [...] Il risque d'y avoir de belles surprises, et des surprises moins le fun aussi. C'est pour ça qu'on doit garder le public jusqu'en décembre. »

Je m'attends à ce que ça fasse pas mal jaser la fin.

Voyez l'acteur s'exprimer sur la finale de mi-saison dans la vidéo en entête.

Peut-on donc envisager un drame au sein de l'escouade Antigang? Pourrait-il même y avoir un mort parmi les membres de l'équipe principale?

Évidemment, nous extrapolons ici, mais le mot « triste » a de quoi nous titiller...

Il faudra être à l'écoute au cours du prochain mois pour ne rien manquer des enquêtes de la bande de Christian Thibeault (Vincent Graton).

Antigang est diffusé du lundi au jeudi à 19 h sur les ondes d'ICI Télé.

