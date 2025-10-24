Automne 2025 : Voici quand seront diffusés les derniers épisodes de vos émissions préférées

L'automne se termine bientôt et notre saison télé aussi.
Silence, on joue! est l'une des premières à se conclure pour la saison, dès ce vendredi 24 octobre. Ensuite, il y aura deux vagues importantes, une dans la semaine du 10 novembre et l'autre la semaine suivante.
Celles qui perdureront les plus longtemps sont - encore et toujours - les quotidiennes. Indéfendable et Antigang s'achèveront uniquement le jeudi 11 décembre prochain.
Voici quand se termineront vos émissions et séries préférées cette saison sur les quatre chaînes généralistes :
*Des informations peuvent être ajoutées dans les prochains jours.
Radio-Canada
- Silence, on joue! : Le vendredi 24 octobre
- Vestiaires : Le vendred 31 octobre
- Avant le crash : Le lundi 10 novembre
- 100 génies : Le jeudi 13 novembre
- En direct de l'univers : Le samedi 22 novembre
- Dumas : Le lundi 24 novembre
- STAT : Le mardi 25 novembre
- Eaux turbulentes : Le mardi 25 novembre
- Temps de chien : Le mercredi 26 novembre
- Libre dès maintenant : Le mercredi 26 novembre
- Les enfants de la télé : Le mercredi 26 novembre saison régulière. Spéciales des fêtes le 3 décembre
- LA question : Le vendredi 28 novembre
- Un gars, une fille : Le lundi 1er décembre
- Galas Juste pour rire 2025 : Le vendredi 5 décembre
- Tout le monde en parle : Le dimanche 7 décembre
- Infoman : Le jeudi 4 décembre saison régulière. Épisodes spéciaux (thématiques) les semaines suivantes jusqu'au 11 décembre.
- On va se le dire : Le jeudi 11 décembre
- Antigang : Le jeudi 11 décembre
- Premier trio : Le vendredi 12 décembre
TVA
- Société distincte : Le lundi 10 novembre
- MR BIG : Le mercredi 12 novembre
- Le Tricheur : Le vendredi 21 novembre
- Les Armes : Le lundi 24 novembre
- Alertes : Le mardi 2 décembre
- MasterChef Québec : Le dimanche 7 décembre
- Indéfendable : Le jeudi 11 décembre
Noovo
- Quel talent! : Le lundi 10 novembre
- Bellefleur : Le lundi 10 novembre *décalée de 30 minutes, à 21h, en raison de la finale de Quel talent!
- Le retour d'Anna Brodeur : Le lundi 10 novembre*décalée de 30 minutes, à 21h30, car il y a la finale de Quel talent!
- Vie$ de rêve : Le mardi 11 novembre
- Occupation Double Chypre : Le dimanche 23 novembre (finale). Les quotidiennes se terminent le 27 novembre. Le 30 novembre : L'Heure de vérité.
- Double jeu : Le mardi 25 novembre
- Chaque seconde compte : Le mercredi 3 décembre
- Le maître du jeu : Le jeudi 4 décembre
- Un souper presque parfait : Le vendredi 5 décembre
- Les justiciers : Le vendredi 5 décembre
- RPM et RPM+ : Le dimanche 7 décembre
Télé-Québec
- Les Millimus : Le lundi 20 octobre
- Le safari de Joanie : Le mardi 4 novembre
- Drazilion : Le jeudi 6 novembre
- Soirée Quiz : Le jeudi 13 novembre
- Moi j’mange : Le mardi 18 novembre
- McSween : Le mercredi 19 novembre
- Une époque formidable : Le mercredi 19 novembre
- Dans les médias : Le mercredi 19 novembre
- Génial! : Le jeudi 20 novembre
- De garde 24/7 : Le jeudi 20 novembre
- Au-delà du sexe : Le jeudi 20 novembre
- Curieux Bégin : Le vendredi 21 novembre
- Les temps fous : Le vendredi 21 novembre
- Pour une fois : Le samedi 22 novembre
- Piano public : Le samedi 22 novembre
- La langue dans ma poche : Le mercredi 3 décembre
- Pignon sur rue : Le mercredi 3 décembre