Automne 2025 : Voici quand seront diffusés les derniers épisodes de vos émissions préférées

L'automne se termine bientôt et notre saison télé aussi.

Silence, on joue! est l'une des premières à se conclure pour la saison, dès ce vendredi 24 octobre. Ensuite, il y aura deux vagues importantes, une dans la semaine du 10 novembre et l'autre la semaine suivante.

Celles qui perdureront les plus longtemps sont - encore et toujours - les quotidiennes. Indéfendable et Antigang s'achèveront uniquement le jeudi 11 décembre prochain.

Voici quand se termineront vos émissions et séries préférées cette saison sur les quatre chaînes généralistes :

*Des informations peuvent être ajoutées dans les prochains jours.

Radio-Canada

Silence, on joue! : Le vendredi 24 octobre

Vestiaires : Le vendred 31 octobre

Avant le crash : Le lundi 10 novembre

100 génies : Le jeudi 13 novembre

En direct de l'univers : Le samedi 22 novembre

Dumas : Le lundi 24 novembre

STAT : Le mardi 25 novembre

Eaux turbulentes : Le mardi 25 novembre

Temps de chien : Le mercredi 26 novembre

Libre dès maintenant : Le mercredi 26 novembre

Les enfants de la télé : Le mercredi 26 novembre saison régulière. Spéciales des fêtes le 3 décembre

LA question : Le vendredi 28 novembre

Un gars, une fille : Le lundi 1er décembre

Galas Juste pour rire 2025 : Le vendredi 5 décembre

Tout le monde en parle : Le dimanche 7 décembre

Infoman : Le jeudi 4 décembre saison régulière. Épisodes spéciaux (thématiques) les semaines suivantes jusqu'au 11 décembre.

On va se le dire : Le jeudi 11 décembre

Antigang : Le jeudi 11 décembre

Premier trio : Le vendredi 12 décembre

TVA

Société distincte : Le lundi 10 novembre

MR BIG : Le mercredi 12 novembre

Le Tricheur : Le vendredi 21 novembre

Les Armes : Le lundi 24 novembre

Alertes : Le mardi 2 décembre

MasterChef Québec : Le dimanche 7 décembre

Indéfendable : Le jeudi 11 décembre

Noovo

Quel talent! : Le lundi 10 novembre

Bellefleur : Le lundi 10 novembre *décalée de 30 minutes, à 21h, en raison de la finale de Quel talent!

Le retour d'Anna Brodeur : Le lundi 10 novembre*décalée de 30 minutes, à 21h30, car il y a la finale de Quel talent!

Vie$ de rêve : Le mardi 11 novembre

Occupation Double Chypre : Le dimanche 23 novembre (finale). Les quotidiennes se terminent le 27 novembre. Le 30 novembre : L'Heure de vérité.

Double jeu : Le mardi 25 novembre

Chaque seconde compte : Le mercredi 3 décembre

Le maître du jeu : Le jeudi 4 décembre

Un souper presque parfait : Le vendredi 5 décembre

Les justiciers : Le vendredi 5 décembre

RPM et RPM+ : Le dimanche 7 décembre

Télé-Québec