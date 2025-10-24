Accueil
Publicité
Automne 2025 : Voici quand seront diffusés les derniers épisodes de vos émissions préférées

Dès aujourd'hui, certaines émissions se terminent.

Automne 2025
Élizabeth Lepage-Boily
L'automne se termine bientôt et notre saison télé aussi.

Silence, on joue! est l'une des premières à se conclure pour la saison, dès ce vendredi 24 octobre. Ensuite, il y aura deux vagues importantes, une dans la semaine du 10 novembre et l'autre la semaine suivante.

Celles qui perdureront les plus longtemps sont - encore et toujours - les quotidiennes. Indéfendable et Antigang s'achèveront uniquement le jeudi 11 décembre prochain.

Voici quand se termineront vos émissions et séries préférées cette saison sur les quatre chaînes généralistes :

*Des informations peuvent être ajoutées dans les prochains jours.

Radio-Canada

  • Silence, on joue! : Le vendredi 24 octobre
  • Vestiaires : Le vendred 31 octobre
  • Avant le crash : Le lundi 10 novembre
  • 100 génies : Le jeudi 13 novembre
  • En direct de l'univers : Le samedi 22 novembre
  • Dumas : Le lundi 24 novembre
  • STAT : Le mardi 25 novembre
  • Eaux turbulentes : Le mardi 25 novembre
  • Temps de chien : Le mercredi 26 novembre
  • Libre dès maintenant : Le mercredi 26 novembre
  • Les enfants de la télé : Le mercredi 26 novembre saison régulière. Spéciales des fêtes le 3 décembre
  • LA question : Le vendredi 28 novembre
  • Un gars, une fille : Le lundi 1er décembre
  • Galas Juste pour rire 2025 : Le vendredi 5 décembre
  • Tout le monde en parle : Le dimanche 7 décembre
  • Infoman : Le jeudi 4 décembre saison régulière. Épisodes spéciaux (thématiques) les semaines suivantes jusqu'au 11 décembre.
  • On va se le dire : Le jeudi 11 décembre
  • Antigang : Le jeudi 11 décembre 
  • Premier trio : Le vendredi 12 décembre

TVA

  • Société distincte : Le lundi 10 novembre
  • MR BIG : Le mercredi 12 novembre
  • Le Tricheur : Le vendredi 21 novembre
  • Les Armes : Le lundi 24 novembre
  • Alertes : Le mardi 2 décembre
  • MasterChef Québec : Le dimanche 7 décembre
  • Indéfendable : Le jeudi 11 décembre

Noovo

  • Quel talent! : Le lundi 10 novembre
  • Bellefleur : Le lundi 10 novembre *décalée de 30 minutes, à 21h, en raison de la finale de Quel talent!
  • Le retour d'Anna Brodeur : Le lundi 10 novembre*décalée de 30 minutes, à 21h30, car il y a la finale de Quel talent!
  • Vie$ de rêve : Le mardi 11 novembre
  • Occupation Double Chypre : Le dimanche 23 novembre (finale). Les quotidiennes se terminent le 27 novembre. Le 30 novembre : L'Heure de vérité.
  • Double jeu : Le mardi 25 novembre
  • Chaque seconde compte : Le mercredi 3 décembre
  • Le maître du jeu : Le jeudi 4 décembre
  • Un souper presque parfait : Le vendredi 5 décembre
  • Les justiciers : Le vendredi 5 décembre
  • RPM et RPM+ : Le dimanche 7 décembre

Télé-Québec

  • Les Millimus : Le lundi 20 octobre
  • Le safari de Joanie : Le mardi 4 novembre
  • Drazilion : Le jeudi 6 novembre
  • Soirée Quiz : Le jeudi 13 novembre
  • Moi j’mange : Le mardi 18 novembre
  • McSween : Le mercredi 19 novembre
  • Une époque formidable : Le mercredi 19 novembre
  • Dans les médias : Le mercredi 19 novembre
  • Génial! : Le jeudi 20 novembre
  • De garde 24/7 : Le jeudi 20 novembre
  • Au-delà du sexe : Le jeudi 20 novembre
  • Curieux Bégin : Le vendredi 21 novembre
  • Les temps fous : Le vendredi 21 novembre
  • Pour une fois : Le samedi 22 novembre
  • Piano public : Le samedi 22 novembre
  • La langue dans ma poche : Le mercredi 3 décembre
  • Pignon sur rue : Le mercredi 3 décembre

Informations complémentaires

