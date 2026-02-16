Le retour de Marilou cause de la houle dans un duo fort d'Antigang

Il y a de l'eau dans le gaz dans Antigang, alors que le retour de Marilou Caron (Camille Felton) cause de la houle partout autour d'elle.

D'une part, Bénédicte (Catherine St-Laurent) a dû reprendre contact avec elle et s'en rapprocher, pour lui soutirer le plus d'informations possible. Mais ce n'est pas tout... Dans un extrait dévoilé sur les réseaux sociaux ce week-end sur ICI Télé, on peut voir Fanny et Karine (Léane Labrèche-Dor et Katrine Duhaime) avoir une discussion orageuse concernant ce retour.

En voulant poursuivre la business criminelle de son père, Marilou n'a eu d'autre choix que de s'assurer qu'elle n'aurait pas de problème avec Denys Marchand (Sébastien Ricard) et les Death Shadows. Ce faisant, Fanny et Marilou ont eu l'occasion de renouer.

Évidemment, cela ne pouvait faire plaisir à Karine, qui la déteste depuis qu'elle a tenté de lui voler son « Gégé », avant qu'il décède.

On espère vraiment que ces retrouvailles ne signeront pas la fin de l'amitié forte entre Fanny et Karine, qui est si divertissante à voir.

Voyez l'extrait ci-dessous, qui nous permet d'entrevoir une semaine mouvementée.

Dans une autre bande-annonce, cette fois dévoilée sur les réseaux sociaux d'Antigang, on apprend que le patron de l'Antigang, Christian Thibeault (Vincent Graton), a été suspendu de ses fonctions. Il a été bien naïf en fréquentant une jeune serveuse qui avait malheureusement une entente avec Denys Marchand pour lui causer du tort. La suite s'annonce des plus intéressantes, alors que l'on verra la réaction des collègues de Christian à cette nouvelle troublante et les techniques qu'ils emploieront sans doute pour le sortir de ce pétrin.

C'est à voir du lundi au jeudi à 19 h sur les ondes de Radio-Canada.

Découvrez ici quand vos émissions préférées présentées à Radio-Canada prendront fin ce printemps, pour la pause estivale.