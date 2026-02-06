Ce personnage vient-il de se mettre dans un énorme pétrin dans Antigang?

Ce jeudi dans Antigang, l'autrice Nadine Bismuth nous réservait plusieurs grosses surprises, qui pourraient changer bien des choses.

D'une part, nous avons découvert que Karine (Katrine Duhaime) était la digne héritière d'une petite fortune laissée par son défunt mari Gégé, qui savait visiblement économiser. Un legs qu'il lui a conseillé de garder bien secret, ce qu'elle s'est dépêchée de ne pas faire. Puis, Bénédicte (Catherine St-Laurent) s'est un peu mis les pieds dans la bouche en questionnant Fanny (Léane Labrèche-Dor) sur Marilou Morin (Camille Felton), une enquête peu subtile qui lui a valu un « Pourquoi, t'as cherche tu! » de la gestionnaire du Quickie. La policière va-t-elle trop loin? Finira-t-elle par se faire démasquer? Enfin, l'épisode de jeudi nous a laissé sur toute une surprise : l'annonce de la grossesse de Léonie (Shanti Corbeil-Gauvreau), alors même que son père (Fabien Cloutier) la pensait hors d'atteinte des Murphy. Les téléspectateurs se demandent : est-elle enceinte de Noah ou de Cédric (Philippe Scrive et Samuel Gauthier)?

En gros, la sauce a tourné au vinaigre pour pas mal tout ce beau monde!

Évidemment, il est facile de comprendre que Karine s'est elle-même mise dans un gros pétrin en se confiant à Paco (Samian) sur son nouvel héritage. D'autant plus que le beau tata est tout de suite allé bavasser la nouvelle à Denys Marchand (Sébastien Ricard). Comme une traînée de poudre, la nouvelle va se répandre en le temps de crier ciseau et Karine aura des comptes à rendre. En effet, au générique, on pouvait voir Denys Marchand dire à Karine que Gégé lui devait trois millions!

Sa plus grosse erreur? Elle aurait peut-être dû en parler à sa seule alliée de confiance, Fanny, qui risque de le prendre de travers quand elle saura que tout le monde était au courant avant elle.

D'un côté, on aime la romance nouvelle entre Karine et Paco, mais de l'autre on craint que ce ne soit qu'un feu de paille qui va mettre la jeune femme encore plus dans l'embarras. Les allégeances de Paco semblent être pour le moins frivoles. Il n'est peut-être pas le partenaire idéal pour Karine, qui voudrait bien se sortir des dangers de ce milieu. Est-ce que le rachat du Quickie, proposé par Fanny, pourrait être la solution? Nous avons de gros doutes, surtout si Denys Marchand continue à mettre ses sales pattes dans tous les dossiers.

Chose certaine, l'autrice nous a donné de quoi nous divertir encore cette semaine. On sent que la soupe est de plus en plus chaude pour plusieurs personnages. On espère simplement que cela ne signifiera pas la fin de certains d'entre eux. On veut tous les garder, c'est presque une question de vie ou de mort rendu là!

Antigang se poursuit du lundi au jeudi à 19 h sur les ondes de Radio-Canada, même pendant la période des olympiques.