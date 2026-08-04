Bande-annonce d'Antigang diffusée à la télé : Carolanne cherchera-t-elle à se venger?

Alors que les premières bandes-annonces des nouvelles séries commencent à apparaître sur la toile (dont celle de STAT), nous sommes toujours en attente de celle du retour d'Antigang.

Par contre, un court avant-goût de 15 secondes est présentement diffusé à la télévision. Dans celui-ci, on peut entendre Fanny (Léane Labrèche-Dor) demander à Zachary (Olivier Gervais-Courchesne) : « Ils l'ont-tu tué? » en parlant du bébé de Carolanne, dont l'ancien inspecteur-chef de la Sécurité nationale, devenu bras droit de Denys Marchand, est le père.

On peut aussi voir Karine (Katrine Duhaime) s'énerver avec un téléphone en prison. On se souviendra que celle-ci avait été arrêtée par les policiers de l'Antigang à la fin de la saison dernière.

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