Bande-annonce d'Antigang diffusée à la télé : Carolanne cherchera-t-elle à se venger?

Alors que les premières bandes-annonces des nouvelles séries commencent à apparaître sur la toile (dont celle de STAT), nous sommes toujours en attente de celle du retour d'Antigang.
Par contre, un court avant-goût de 15 secondes est présentement diffusé à la télévision. Dans celui-ci, on peut entendre Fanny (Léane Labrèche-Dor) demander à Zachary (Olivier Gervais-Courchesne) : « Ils l'ont-tu tué? » en parlant du bébé de Carolanne, dont l'ancien inspecteur-chef de la Sécurité nationale, devenu bras droit de Denys Marchand, est le père.
On peut aussi voir Karine (Katrine Duhaime) s'énerver avec un téléphone en prison. On se souviendra que celle-ci avait été arrêtée par les policiers de l'Antigang à la fin de la saison dernière.
Le texte se poursuit sous l'image.
On aperçoit aussi Yahoub Farès (Samir Firouz), qui est toujours en fuite, mais ce qui retient surtout notre attention, c'est Carolanne (Karine Gonthier-Hyndman) qui rôde autour du Quikie. Voudra-t-elle se venger de l'attentat dont elle a été victime? Croit-elle que les Death Shadows en sont les responsables? Chose certaine, son regard ne prédit rien de bon...
« Après le choc, la traque commence », peut-on lire en surtitre.
Voyez ici de nombreuses images des premiers épisodes de cette deuxième saison, attendue de pied ferme par les téléspectateurs.
Antigang sera de retour dès le 7 septembre à 19 h sur les ondes d'ICI Télé.
Notons que nous assisterons à un mariage cette saison. Tous les détails ici.