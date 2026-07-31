Un mariage dans Antigang cet automne

Alors que la saison estivale bat son plein et que la télévision québécoise fait pratiquement relâche (sauf pour la fabuleuse série Le gouffre lumineux), nous avons eu le plaisir de nous entretenir avec l'autrice Nadine Bismuth, qui est bien occupée par les temps qui courent, à nous concocter la deuxième saison très attendue de la quotidienne Antigang.

On se souviendra que la première saison s'est terminée sur des images chocs, alors que la voiture de l'enquêtrice Carolanne Daigneault (Karine Gonthier-Hyndman) explosait, avec son bébé naissant à bord. Une épreuve qui fera certainement l'effet d'un cataclysme pour la mère et tout son entourage, et qui résonnera certainement dans le coeur des téléspectateurs qui se sont attachés à tous les personnages de la série, qu'ils soient bons ou méchants.

Un changement s'est opéré en coulisses de la production, alors que Nadine Bismuth collabore dorénavant avec deux autres autrices au scénario, soit Judith Lussier qui travaille aussi avec Marie-Andrée Labbé sur STAT, de même qu'Annie Trudel qui a oeuvré dans des unités anticollusion et anticorruption au fil de sa carrière et qui est devenue consultante pour Antigang. « Elle développe beaucoup les enquêtes et tout ça », nous explique Nadine Bismuth, « parce que moi, c'est moins mon domaine. Elle est très, très calée en renseignements policiers. »

Ça nourrit beaucoup, les échanges sont l'fun, on partage plein d'idées, puis je trouve que ça enrichit les personnages, l'univers, les enquêtes et tout.

Parlons-en justement de ces enquêtes, parce qu'il y en aura une bonne quantité cet automne, alors que nos enquêteurs favoris se lanceront notamment sur la piste du coupable de l'explosion meurtrière. D'ailleurs, la deuxième saison reprendra en continuité directe avec l'intrigue de la finale de la première saison. Concernant le grand retour en septembre, l'autrice nous donne ses impressions :

Il y a beaucoup de suspense, il y a un petit côté course contre la montre aussi, c'est haletant, je pense que ça fonctionne. Il n'y a pas beaucoup de temps mort, puis on est beaucoup avec Carolanne aussi.

On verra une équipe de l'Antigang s'épauler pour traverser ce drame : « Ils se serrent les coudes puis ils sont solidaires. Après ça, par contre, une fois que le choc est passé, tu ne peux pas vivre juste dans l'après-coup de ce choc-là puis de ce drame-là. Ça fait qu'il y a des situations qui doivent être redressées quand même, on ne peut pas être juste dans cette espèce de chaos émotif. » En outre, Zachary Charbonneau (Olivier Gervais-Courchesne), bras droit des Death Shadows, ne réagira pas bien à la nouvelle du décès de sa fille : « Lui, il est impliqué émotivement dans tout ça et, lui aussi, il va vouloir savoir c'est qui qui a commis cette atrocité-là ».

Je pense qu'avec le drame que Carolanne a vécu, on va vraiment être émotivement plus engagés avec nos policiers.

Si tous vos personnages préférés font bel et bien leur retour cet automne, certains auront des comptes à rendre, notamment concernant les échecs répétés de l'antigang à mettre quelques vilains derrière les barreaux ou recruter des délateurs. On se souviendra que Maxime Leduc (Karl Farah) a pris la fuite avec Denys Marchand (Sébastien Ricard) dans la finale de saison, à la grande surprise de l'antigang qui n'a rien vu venir. « On aura aussi de grandes enquêtes», ajoute l'autrice, « de grande envergure, des opérations d'infiltration, des opérations de surveillance qui sont vraiment intéressantes. »

En ce sens, la production introduira de nouveaux personnages qui risquent de marquer les esprits, comme nous le confirme l'autrice. D'abord, une femme se joindra à l'antigang. Nous n'en savons pas plus sur son poste pour le moment. On verra aussi arriver un nouveau procureur, un homme, qui viendra travailler aux côtés Béatrice Giguère (Marie-Ève Beaulieu).

Du côté des méchants, nous rencontrerons enfin le clan des Italiens et son leader, un homme, qui viendra créer une certaine secousse dans le monde interlope et celui des policiers. On fera aussi une rencontre, cet automne, en lien avec le passé de l'enquêteur Jean-François Bégin (Patrice Robitaille) : « C'est quelque chose qui n'est pas réglé dans son passé, disons-le d'une manière très générale comme ça, ou quelque chose qui le travaille encore, ou qu'il a honte. » Enfin, nous rencontrerons aussi la nouvelle flamme de cet enquêteur bien-aimé. Nous avons d'ailleurs très hâte de découvrir à qui ce rôle important a été confié.

Je peux te dire aussi qu'il va y avoir un mariage.

Voilà la belle information que Nadine Bismuth a pu nous confirmer pendant cet entretien sympathique. « Sortez vos belles robes et arrangez-vous pour ne pas attraper le bouquet », nous lançait-elle en riant. « Si tu attrapes le bouquet, après ça, c'est-tu quelqu'un qui est là que tu vas devoir épouser? » Nous avons déjà une bonne idée de l'identité des époux. Ces festivités risquent de ne pas être banales, comme nous le laisse entendre l'autrice, qui a plus d'un tour dans son sac pour nous surprendre.

Qui qui est invité et qui qui n'est pas invité? Qu'est-ce qui se trame en coulisses de ce mariage-là?

Bref, tout ceci se retrouve au programme d'une deuxième saison carabinée d'Antigang, dont les tournages débuteront le 27 juillet, pour un lancement sur les ondes de Radio-Canada en septembre. Avez-vous aussi hâte que nous d'assister à cette deuxième ronde d'affrontements entre l'équipe de Christian Thibeault (Vincent Graton) et la gang de Denys Marchand?

Un merci spécial à Nadine Bismuth qui a pris un moment dans son horaire chargé pour nous parler de ce beau projet qu'on adore!