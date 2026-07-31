Voici les premières images officielles de la 2e saison d'Antigang

Showbizz.net a mis la main sur plusieurs images officielles de la deuxième saison d'Antigang.

Comme le tournage a repris lundi dernier, celles-ci représentent essentiellement les premières scènes/émissions de la prochaine mouture.

On peut notamment y voir Carolanne Daigneault (Karine Gonthier-Hyndman) dans un état plutôt catatonique à l'hôpital. Christian Thibeault (Vincent Graton) est à ses côtés.

On assiste également à une réunion au sommet dans les bureaux de l'Antigang, où tous les enquêteurs sont présents.

Du côté des méchants, on peut apercevoir Denys Marchand (Sébastien Ricard) et sa douce épouse Fanny Boutin (Léane Labrèche-Dor), ainsi que Paco (Samian) et Zachary Charbonneau (Olivier Gervais-Courchesne).

Voyez les premières images de la deuxième saison au bas de l'article.

On se souviendra que Zachary était le père de la petite décédée dans l'explosion de la voiture, à la fin de la saison un. Comme on peut s'en douter, il ne réagit pas très bien au décès de celle-ci. « Lui, il est impliqué émotivement dans tout ça et, lui aussi, il va vouloir savoir c'est qui qui a commis cette atrocité-là ».

Il faut savoir que l'intrigue de cette nouvelle saison reprendra en continuité directe avec les derniers évènements du printemps.

Nous vous invitons à lire ici notre entrevue avec l'autrice principale Nadine Bismuth, qui nous révèle certaines informations croustillantes sur la suite de l'histoire, dont un mariage.

Antigang reprendra le lundi 7 septembre à 19 h.

Consultez notre calendrier complet de l'automne 2026 ici.