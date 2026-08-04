Enfin une première bande-annonce pour le retour de STAT

Une première bande-annonce de la nouvelle saison de STAT vient de faire son apparition sur la toile.

On peut y voir la plupart des personnages principaux, dont les trois nouveaux stagiaires, interprétés par Audrey Roger, Léa Roy et Maxime Gibeault.

Le fils d'Emmanuelle, incarné par Robin L'Houmeau [photos ici], sera aussi très présent cette saison, selon ces premières images, qui nous promettent également des cas explosifs.

L'autrice nous parlait d'ailleurs ici du premier cas de la saison, mettant en vedette une comédienne connue.

Découvrez la bande-annonce au bas de l'article.

Rappelons que l'histoire de cette nouvelle mouture reprendra deux mois après la finale de la précédente saison.

« On accompagne Isabelle à son retour au travail suite au décès de Siméon. Je fais un show médical, donc je ne peux pas me priver tant que ça d'Isabelle à l'hôpital. C'est pour ça qu'on a pris la décision de faire deux mois plus tard, pour pouvoir recommencer dans le feu de l'action. Évidemment, on va avoir des retours en arrière pour nous montrer un peu ce qui s'est passé depuis, pour se remémorer aussi les choses. »

STAT sera de retour le mardi 14 septembre à 20 h sur les ondes d'ICI Télé.