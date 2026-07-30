Nous nous sommes récemment entretenus avec Marie-Andrée Labbé, l'autrice de STAT, qui nous a donné certaines informations bien intéressantes sur le retour de la série médicale.

Elle nous dit d'abord ceci :

On reprend deux mois après la finale de la saison dernière. On accompagne Isabelle à son retour au travail suite au décès de Siméon.

Elle ajoute : « Je fais un show médical, donc je ne peux pas me priver tant que ça d'Isabelle à l'hôpital. C'est pour ça qu'on a pris la décision de faire deux mois plus tard, pour pouvoir recommencer dans le feu de l'action. Évidemment, on va avoir des retours en arrière pour nous montrer un peu ce qui s'est passé depuis, pour se remémorer aussi les choses. »

Le premier cas auquel seront confrontés les médecins de Saint-Vincent ne sera pas banal.

« On commence la saison avec le cas d'un petit garçon qui tombe dans un trou devant l'hôpital », explique-t-elle à Showbizz.net. « En fait, on n'a jamais vraiment fait dans ce genre de choses là. On est à l'extérieur. Il y a une course contre la montre, bien sûr, parce que le petit gars est dans le trou. On ne le voit pas. On ne sait pas dans quelle position il est... [...] Le petit garçon est avec sa mère et c'est elle qui venait consulter. On va découvrir au fil des premiers épisodes pourquoi la femme consulte et qu'est-ce qui se passe, c'est quoi leur situation familiale. C'est un espèce de chassé-croisé entre les deux cas. »

Elle précise ceci : « On commence avec un cas, je vais dire entre guillemets, spectaculaire, étant donné qu'on est dans un nouveau format et qu'on a les sous pour le faire maintenant. C'est ce genre de choses que je voulais faire avec le nouveau format et on le fait. »

Nulle autre que l'actrice Sophie Desmarais [photos ici] interprètera la maman. Marie-Andrée nous dit que de gros noms figureront au générique de STAT cette saison.

« Dans la quotidienne, on avait moins de premiers rôles possibles avec le budget dans les épisodes. Alors que là, j'ai pris le pari cette année de faire des histoires médicales plus longues. C'est comme ça que je pense qu'on se démarque par rapport à The Pitt ou par rapport à d'autres séries médicales. C'est que nos histoires médicales, on les fait bien. On est capable de s'attacher aux personnages, aux patients. Plutôt que d'en faire une mitraillette de cas qu'on développe peu, j'ai pris le pari de dire qu'on est capable de prendre des histoires médicales sur 3-4 épisodes. »

Vous dire à quel point nous avons hâte de retrouver les intrigues bien ficelées de Marie-Andrée et ses personnages attachants qu'on admire depuis quatre ans.

STAT revient en ondes le mardi 15 septembre à 20 h sur les ondes d'ICI Télé.