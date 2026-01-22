Quelle est la suite pour Fanny dans Antigang? Les téléspectateurs ont plusieurs théories

Fanny (Léane Labrèche-Dor) est au coeur de l'intrigue d'Antigang ces jours-ci. Avec Karine (Katrine Duhaime), elle avait repris le contrôle du bar de danseuses le Quickie pendant que son cher mari était derrière les barreaux. Celui-ci a finalement été relâché en acceptant de vider le compte de banque de sa douce comme caution.

Évidemment, Fanny n'a pas apprécié d'être ainsi manipulée, mais elle avait les mains liées dans cette affaire.

Les téléspectateurs ont plusieurs théories sur ce qu'il adviendra de Fanny dans les prochains épisodes.

Voyez les quelques hypothèses évoquées ci-dessous :

« Elle va finir par sacrer son camp avec Karine! »

« Fanny va commencer à danser pour faire chier Denis »

« C Fanny qui va porter le body pack pour pogner Denys. Deal avec la police de lui redonner son 380,000$ 🤔 »

« J'ai l'impression que c'est Fanny qui va trucider Marchand... »

« Moi je pense que il va arriver de quoi a Fanny .... c'est pas pour rien que il a accepté 380 000 $ du compte à Fanny et c'est pas pour rien qu'il a fait en sorte qu'elle soit la dernière a avoir vu Grégorie et Charles.... y va vouloir s'en débarrasser. Elle joue trop dans ses affaires watch out »

« Fanny va en avoir assez dans pas long et l'idée de Mathilde pour mettre Fanny du bord de l'antigang va venir plus vite qu'on pense. »

« Fanny va disjoncter.... »

On doit saluer le jeu exceptionnel de Léane Labrèche-Dor qui contribue de façon considérable - avec l'implacable Sébastien Ricard - au succès de la quotidienne.

Antigang est diffusé du lundi au jeudi à 19 h sur les ondes d'ICI Télé.