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Vidéo : Les acteurs d'Antigang commentent la saison à venir

Attachez-vous, ça part!

Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Mardi, les médias étaient conviés dans la maison de Radio-Canada afin de visionner en primeur les quatre premiers épisodes de la deuxième saison d'Antigang.

Nous nous sommes entretenus avec les membres de la distribution, qui se sont permis de commenter brièvement ce que nous allons voir cette année dans la quotidienne.

Nous vous invitons à découvrir cet avant-goût « trépidant » dans la vidéo en entête.

Découvrez aussi ici nos impressions sur cette première semaine enlevante. Le retour se fait alors que l'explosion de la voiture de Carolanne survient. On suivra donc l'antigang dans son périple pour attraper celui qui a commis ce geste horrible.

Voyez ci-dessous nos photos prises lors du visionnement de presse de la série, en compagnie de tous les artistes et artisans.

Antigang est diffusé du lundi au jeudi à 19 h sur les ondes d'ICI Télé.

Visionnement de presse Antigang, saison 2

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Visionnement de presse Antigang, saison 2
Toute l'équipe
© Showbizz.net / Isabelle Hamel Blouin
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Visionnement de presse Antigang, saison 2
Sur la photo : Karl Farah© Showbizz.net / Isabelle Hamel Blouin
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Visionnement de presse Antigang, saison 2
Sur la photo : Camille Felton© Showbizz.net / Isabelle Hamel Blouin
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Visionnement de presse Antigang, saison 2
Sur la photo : Catherine Trudeau© Showbizz.net / Isabelle Hamel Blouin

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