Quatre épisodes percutants lancent la nouvelle saison d'Antigang : Voici ce qu'on peut vous dire

Vous avez patienté tout l'été, mais voilà qu'arrive enfin le moment où vous pourrez découvrir la suite d'Antigang, après le terrible attentat qui a fait une victime dans la finale de la première saison. Pour l'occasion, les autrices Nadine Bismuth, Judith Lussier et Annie Trudel vous ont concocté un retour percutant où l'émotion est à son comble. Entre le deuil d'un enfant, les tentatives infructueuses de l'antigang de coffrer des méchants et les chefs de gangs criminalisés qui rivalisent pour le pouvoir, croyez-nous, il n'y a pas de place pour l'ennui.

Les quatre premiers épisodes, que nous avons pu voir en primeur, ont été filmés l'hiver dernier, alors qu'il y avait encore de la neige au sol. Ainsi, la comédienne Karine Gonthier-Hyndman a joué les scènes déchirantes que vous verrez alors qu'elle venait elle-même de donner naissance, deux mois plus tôt. Inutile de vous dire que son expérience récente avec la maternité lui a permis d'insuffler une ardeur très crédible dans son personnage.

Alors qu'elle apprend le décès de sa fille, l'enfant née de sa relation avec Zachary Charbonneau (Olivier Gervais-Courchesne), tout le monde s'active déjà autour d'elle pour trouver le coupable. Qui pourrait bien avoir commis un geste aussi terrible? Au terme de la première semaine, on pense connaître le coupable, mais nous n'avons peut-être pas toutes les réponses souhaitées. Dans la foulée, l'équipe de production, notamment la réalisatrice Danièle Méthot, s'est assurée que personne ne serait largué avec des détails vus dans l'an un. D'habiles rappels sont insérés ici et là dans le montage, pour que l'histoire reparte du bon pied. Le rythme est dynamique et soutenu.

Les membres de l'antigang vivront des moments difficiles, en tentant d'aider et gérer leur collègue en deuil tout en s'affairant à ce qui semble être le début d'une nouvelle guerre de gangs. Des bouleversements sont à prévoir, notamment du côté du patron de l'antigang Christian Thibeault, joué par l'excellent Vincent Graton, qui devra prendra acte des échecs répétés de son équipe.

Pendant ce temps, le toujours magnétique Denys Marchand et son bras droit Maxime Leduc (Sébastien Ricard et Karl Farah) en mènent large, alors qu'ils sont de retour à Montréal, au grand bonheur de Fanny (Léane Labrèche-Dor qu'on aime tant!) qui commençait à s'impatienter. Eux aussi semblent se questionner sur l'auteur de l'attentat meurtrier et tout le monde se renvoie la balle à savoir qui aurait pu tuer une enfant. Yaoub Farès (Samir Firouz) est au large et personne n'a l'intention de le laisser filer. Les Murphy ont réussi un bon coup et Marilou Caron (Camille Felton) papillonne toujours entre Cédrick Murphy (Samuel Gauthier) et Paco (Samian), tandis que Karine (Katrine Duhaime) croupit derrière les barreaux. D'ailleurs, le beau Paco est tout un menteur et personne ne va le porter dans son coeur dès les premiers épisodes. Un mariage aura lieu dans la troisième semaine de la quotidienne et ça promet!

Plusieurs éléments se grefferont à l'intrigue dans les semaines suivantes, alors qu'on fera un bond dans le temps de trois mois. On parle bien sûr de l'arrivée des Italiens, menés par un certain Federico Morano (Romano Orzari), un homme au tempérament bouillant. La productrice Fabienne Larouche nous promet des scènes captivantes entre Marchand et Morano. On rencontrera aussi le nouvel intérêt amoureux de Jean-François Bégin (Patrice Robitaille), un nouveau personnage joué par Catherine de Léan. En entretien avec les comédiennes et comédiens de la série, on nous laisse aussi entrevoir qu'il pourrait y avoir une relation plus intime dans le futur de Christian Thibeault. Nous allons aussi découvrir ce qui s'est passé dans la vie privée de Margot Déziel (Rose-Marie Perreault) avec le personnage de Daniel Thomas, un historique qui avait seulement été effleuré dans la première saison. Enfin, on verra qu'il y a quelque chose qui mijote toujours entre Bénédicte (Catherine St-Laurent) et Denys Marchand, une tension un peu « sexu » qui s'accentue dès la première semaine. « Bérénice aime beaucoup le danger », confirme son interprète, amusée. Va-t-elle faire le faux pas de trop?

Tout cela n'est que la pointe de l'Iceberg d'une deuxième saison qui se dessine encore plus captivante que la première, avec des personnages que nous aimons toujours autant et que nous nous plairons à voir évoluer à l'écran dans la prochaine année. « Attachez vos tuques avec de la broche », nous lançait en entretien le talentueux comédien Sébastien Ricard, qui résume bien ici l'état d'esprit dans lequel nous nous trouvons, à quelques jours de la rentrée télé. Comme c'est bon de retrouver notre Antigang! Nous sommes plus que prêts pour ces 120 nouveaux épisodes.

Antigang reprend du service, du lundi au jeudi à 19 h, à compter du 7 septembre sur les ondes de Radio-Canada. C'est à ne pas manquer!

Découvrez des images de la deuxième saison ci-dessous.