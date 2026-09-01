Voici les deux personnages qui se marieront dans Antigang cette saison

Comme nous l'avait confié l'autrice d'Antigang cet été, deux personnages principaux se marieront dans la deuxième saison de la populaire quotidienne de Radio-Canada.

Une bande-annonce, offerte aux médias dans le cadre de la rentrée télé, nous révèle qu'il s'agit bien de Cédric Murphy (Samuel Gauthier) et Marilou Caron (Camille Felton). Voir photo au bas de l'article.

Ainsi, deux puissantes familles de criminels s'uniront... pour le meilleur et pour le pire.

À noter que le mariage irlandais occupera une place centrale au cours de la troisième semaine après la rentrée. Le tournage a eu lieu dans une magnifique église de Longueuil et tous les gens avec qui nous nous sommes entretenus en marge de la rentrée de Radio-Canada s'entendent pour dire que les images de l'évènement sont spectaculaires.

Le party qui suivra le mariage se tiendra au Quickie. On peut s'attendre à tout!

Dans cette nouvelle mouture, nous rencontrerons également le chef de la mafia italienne, incarné par Romano Orzari [photos ici], qui jouait Nicky Balsamo, un même personnage similaire dans Omertà.

Précisons que Jeff (Patrice Robitaille) aura aussi un nouvel intérêt amoureux. Découvrez ici quelle actrice connue interprètera ce personnage.

Le synopsis officiel du début de la nouvelle saison se lit comme suit : L'explosion survenue chez la sergente Carolanne Daigneault (Karine Gonthier-Hyndman) soulève une série de questions dont la principale : qui est responsable de cette attaque? Les enquêteurs de l'Antigang remueront mer et monde pour retrouver celui qui a fait ça et venger leur collègue. Mais ils ne seront pas les seuls. Les bandits chercheront eux aussi des explications.

Antigang est diffusé du lundi au jeudi 19 h, dès le 7 septembre.