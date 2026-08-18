Cette comédienne interprètera le nouvel intérêt amoureux de Jeff dans Antigang

Radio-Canada dévoile en grande pompe la bande-annonce pour la deuxième saison d'Antigang, dévoilant au passage quelques informations croustillantes sur ce qui nous attend cet automne.

On y découvre notamment l'identité de la comédienne qui interprètera le nouvel intérêt amoureux de Jeff (Patrice Robitaille). Il s'agit de Catherine de Léan (voir sa photo ici), une comédienne qu'on a pu voir notamment dans District 31 dans le rôle de Véronique Lenoir. On a pu la voir depuis dans À coeur battant, Alertes et Indéfendable.

Son personnage se prénomme Valérie et promet de nous offrir des scènes captivantes. À ce propos, l'autrice Nadine Bismuth nous confirmait récemment : « Jean-François, il va avoir une présence féminine dans sa vie. »

Voyez la bande-annonce d'Antigang ci-dessous.

Dans ces images, on apprend que l'Antigang sera sous tutelle, ce qui limitera certainement leur champ d'action pendant un certain temps. On voit aussi que Denys Marchand (Sébastien Ricard), Paco (Samian) et tous les autres vilains sont plus que jamais actifs.

On constate que Carolanne (Karine Gonthier-Hyndman) va chercher à trouver le coupable de l'attentat sur sa fille. Enfin, Marilou Caron (Camille Felton) et Cédric Murphy (Samuel Gauthier) s'embrassent, nous laissant croire que c'est eux qui se marieront cet automne.

On croit aussi reconnaître le comédien Romano Orzari (Omerta) dans la bande-annonce, dans le rôle de Moreno. Pourrait-ce être lui l'interprète du boss de la mafia italienne? Ça serait un choix plus que pertinent.

Enfin, un personnage qu'on aperçoit de dos se fait tirer dessus dans les dernières secondes de la bande-annonce. De qui s'agit-il?

Toutes les réponses seront dans Antigang, qui fera un retour du lundi au jeudi à compter du 7 septembre à 19h sur les ondes de Radio-Canada.