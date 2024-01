À la fin du deuxième épisode de L'empereur, Rosie (Léa Roy) se rend dans un poste de police pour porter plainte contre son oncle qui l'a agressée sexuellement lors de son party de fête de 18 ans.

Elle rencontre alors un policier masculin qui lui pose des questions très intimes sur les sévices dont elle a été victime.

« Violer violer? », lui demande-t-il.

« Un viol avec pénétration et une éjaculation? », renchérit-il, sans gant blanc.

Elle répond par l'affirmative et l'homme lui lance alors une phrase qui a fait frissonner d'horreur bien des femmes dans leurs salons.

« Est-ce que vous avez joui? »

La scène, violente, se termine sur le regard mouillé, la honte et la rage de Rosie.

Rappelons quand même que les évènements dépeints se déroulent en 2016, à l'aube du mouvement #MeToo.

Les gens ont été heurtés et se sont exprimés sur les réseaux sociaux. Les téléspectateurs s'en prennent autant au personnage du policier qu'à l'autrice de la série :

« Ayoye, on entend et voit ça dans une émission 2024!!! Sérieux j'ose souhaiter que ce commentaire du policier est vraiment de la FICTION!!! Quel manque de tact de la part des auteurs 🤬🤬🤬😡Incroyable et inacceptable fois 1,000!!!!!! »

« Effectivement très déplacé même si c’est une fiction… Les policiers sont professionnels et sensibles sur les questions de l’accompagnement de la victime. Mais un message très important n’a pas été véhiculé et respecté. Quand une victime demande à avoir accès à une agente féminine, c’est un DROIT FONDAMENTAL et légitime dans l’épreuve qu’elle vit, pour préserver le peu de dignité qui peut lui rester à ce moment-là. Toutes agentes féminine savent très bien, que l’écoute et la compassion entre femmes peuvent démontrer pourra faire toute la différence dans ce processus. »

« Ben voyons......les policiers demandent pas ça pour vrai, à une personne qui s'est fait violer ????? C'est sûrement une question pour l'avocat de la défense, mais le flic qui prend la plainte peut demander ça pour vrai ? »

« Ark 🤬🤬La question de la fin du policier... épouvantable. »

« Eilleee le policier!!!!! C’est quoi ça 🤬🤬🤬🤬🤬🤬 »

« C'est pas le policier le problème... c'est l'auteur de la série et NOOVO ... plutôt ordinaire !!!!!! »

Portons-nous quand même à la défense de l'autrice Michelle Allen. Son but avec L'empereur est justement d'attiser les passions, de faire comprendre au plus grand nombre l'horreur que vivaient (et que vivent probablement encore) les victimes de viol qui ose dénoncer leur agresseur. Ces réactions bouillantes des téléspectateurs prouvent qu'elle tend à réussir son mandat.

Attention, les choses ne s'amélioreront pas dans les prochains épisodes. Préparez-vous à être bouleversés!

Mais, disons-le, que c'est bon cette série-là!