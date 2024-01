La mère de Jean-Philippe Perras a été incapable de regarder L'Empereur

En début de saison, nous avons eu le bonheur de nous entretenir avec le comédien Jean-Philippe Perras, qui brille dans la deuxième saison de L'Empereur, dans le rôle complexe de l'agresseur.

En effet, celui-ci incarne Christian Savard, un homme prêt à tout pour sauver sa peau, imbu de lui-même et qui se croit tout permis avec les femmes qui l'entourent. Pas facile à regarder tout cela...

Les téléspectateurs en ont d'ailleurs pris conscience la semaine dernière, alors qu'un épisode est venu fortement les brusquer. On vous en parlait ici.

Le comédien lui-même nous disait ceci à propos de son rôle : « Après avoir lu les épisodes de la saison 2, j'ai appelé le réalisateur Adam Kosh et je lui ai dit : " Man, comment on va faire?" On savait où ça s'en allait, pas mal, mais Michelle, c'est une de ses grandes forces, elle est capable de surprendre tout le monde et de déstabiliser les gens. C'est difficile d'incarner ça, d'aller jouer là. » Lisez l'entrevue complète juste ici.

Alors, imaginons un peu ce que le visionnement de cette série doit être pour l'entourage de Jean-Philippe Perras.

Le comédien nous le confirme en parlant de la réaction de sa mère : « Ma mère a regardé les deux premiers épisodes de la saison un et elle a arrêté, parce qu'elle n'était pas capable. Elle a fait "ça va trop loin" ».

Il poursuit : « Même moi, j'écoutais la saison un, je les ai tous regardés même si c'est moi, je les connais, je les ai tournés. Je les ai vus les scènes, je connais les textes, mais après ça j'allais me coucher et j'étais comme "ouch". Ma mère, elle n'était pas capable. Il a fallu qu'elle prenne une pause. Elle a recommencé un mois plus tard, quand elle a été capable de faire la part des choses, mais elle disait " c'est tellement fort comment l'histoire est racontée, qu'on dirait que je ne vois plus mon gars, mais mon cerveau me dit que c'est toi pareil." En y revenant, elle a été capable de le regarder et d'apprécier le show. »

Chose certaine, on peut la comprendre!

D'ailleurs, Maripier Morin, qui est la conjointe de Jean-Philippe Perras depuis quelques années, racontait récemment comment son visionnement des premiers épisodes de la deuxième saison a mal tourné. « En se couchant, j'ai dit : "mon amour, je ne l'écouterai pas non plus la saison 2". Es-tu fâché? Il m'a dit : "ben non mon amour c'est ben correct" », disait-elle. Vous pouvez lire ce qu'il en est ici.

La série L'Empereur, écrite par Michelle Allen, est diffusée les mercredis à 20 h sur les ondes de Noovo et sur Noovo.ca. Préparez-vous, les prochains épisodes ne font pas dans la dentelle! « Dans la saison 2, on éclate tout dans la face du téléspectateur. Il a fait bien pire que ce que vous pensez », indique le comédien. Vous êtes avertis!