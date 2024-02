La série L'empereur prendra fin le mercredi 28 février, avec un épisode important qui ne manquera pas de vous tenir en haleine, voire sur le bout de votre siège. Le titre de l'épisode, « Catch Me If You Can », donne le ton à ce qui vous sera présenté, une course effrénée pour arrêter l'agresseur Christian Savard, alors que lui est déterminé à ne pas aller en prison.

Le synopsis de l'épisode va comme suit : Le procès arrive à grands pas. Plus forte que jamais, Rosie sait que son issue reste incertaine. Christian a fait une erreur et Bisson tombe sur un élément qui pourrait faire la différence. Mais Christian n’a pas dit son dernier mot…

Décidément, l'autrice Michelle Allen a orchestré l'un des joyaux de notre saison télévisuelle hivernale, en proposant une intrigue complexe, crédible et nécessaire, portée par des acteurs hors pair desquels se démarquent Jean-Philippe Perras, Léa Roy et Madeleine Péloquin.

Cette dernière nous disait d'ailleurs en entrevue, à propos de la finale : « La guérison va pouvoir s'amorcer ».

La conclusion s'avère d'une part touchante, par la sororité qu'elle met de l'avant, mais d'autre part inquiétante puisqu'on ne veut absolument pas voir Christian Savard s'en tirer. À l'aide de son avocate, celui-ci tentera le tout pour le tout pour fuir, n'étant pas à un mensonge près de la vérité.

Évidemment, Jean-Philippe Perras est complètement magnétique dans la peau de cet être vil qui est de plus en plus pris au piège. On peut d'ailleurs lui prédire une nomination au prochain gala des Gémeaux. Même chose pour Léa Roy, qui s'avère surprenante dans ce dernier épisode, avec la force inspirante que son personnage affiche.

Malheureusement, ce dernier épisode signe des adieux. Bien qu'une conclusion était nécessaire, nous sommes navrés de voir cette distribution nous quitter. Nous leur souhaitons d'ailleurs d'autres projets aussi réussis.

La conclusion de L'empereur est déjà disponible sur CRAVE. La série se poursuit, le mercredi à 20 h, sur Noovo et Noovo.ca. La conclusion sera diffusée le 28 février 2024. C'est à ne pas manquer!

