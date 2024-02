Toutes les précautions ont été prises pour le tournage des scènes d'agressions dans L'Empereur

Les prochains épisodes de la série L'Empereur marquent un tournant dans l'intrigue, qui se rendra jusqu'en cour. Après que sa nièce Rosie, jouée par la formidable Léa Roy, ait fait une plainte à la police pour viol, Christian Savard devra enfin répondre de ses actes.

C'est dans ce contexte que les téléspectateurs pourront en voir plus de la fameuse scène d'agression, évoquée plus que montrée depuis le début de la seconde saison. Nous avons souhaité en savoir plus sur les mesures prises par la production pour assurer le confort de tous.

Le comédien Jean-Philippe Perras, qui brille de mille feux dans le rôle de l'agresseur, nous confirme que la production a fait appel à une coordonnatrice d'intimité pendant tout le tournage, de même qu'à des cascadeurs pour certaines scènes plus difficiles.

« C'était sûr qu'il allait y avoir ça. La coordonnatrice d'intimité était là en saison un, c'est la même qui est revenue en saison 2. Elle a fait un travail exceptionnel. On a été traités aux petits oignons », explique d'emblée le comédien.

Mais ce n'est pas tout, comme il nous le précise : « Nous aussi, avec Adam Kosh le réalisateur, vu qu'on était là tous les jours, notre mission première c'était que les filles, parce qu'en majorité les victimes de Christian c'était des femmes, se sentent bien, même dans la fiction. »

Il poursuit : « Des chorégraphies ont été établies pour chacune des agressions. On répétait la journée d'avant, c'était ok de le faire. Mais une fois qu'on plongeait dans le tournage, mais même si on avait fait un suivi "est-ce que tu es correct? Oui, on est bien tout le monde", on ne sait pas jusqu'où ça peut nous amener à l'intérieur. On ne connait pas la vie des gens non plus, il faut respecter la vie privée de chacun. Alors on s'est assuré avant, pendant et aussi après que tout le monde était bien avec ça, avec ce qu'on allait faire, ce qu'on a fait. Ça reste une fiction, on ne va pas là pour être malheureux. On ne voulait pas que les gens soient malheureux en rentrant chez eux le soir. » Voilà qui s'avère rassurant!

Rappelons que Jean-Philippe Perras nous confiait avoir eu de nombreuses scènes exigeantes à tourner pour la deuxième saison, qui est en effet très intense : « Après avoir lu les épisodes de la saison 2, j'ai appelé le réalisateur Adam Kosh et je lui ai dit : " Man, comment on va faire?" On savait où ça s'en allait, pas mal, mais Michelle, c'est une de ses grandes forces, elle est capable de surprendre tout le monde et de déstabiliser les gens. C'est difficile d'incarner ça, d'aller jouer là. » Lisez l'entrevue complète juste ici.

L'autrice Michelle Allen est d'ailleurs revenue, en entrevue avec nous, sur une scène qui a particulièrement brusqué les téléspectateurs.

Cette deuxième saison se poursuit, les mercredis à 20 h sur les ondes de Noovo, jusqu'au 28 février. Les épisodes sont disponibles en rattrapage sur Noovo.ca et sur CRAVE.

