Voici la destination choisie par Charles Lafortune pour ses vacances

Malgré la situation compliquée à l'aéroport de Montréal (Guy A. Lepage partageait une photo récemment), bien des gens ont choisi de quitter le Québec pour une destination exotique cet été.

C'est le cas de plusieurs vedettes, dont Charles Lafortune, qui a partagé au cours des derniers jours des photos de son escapade en terre européenne.

Le producteur et sa douce ont choisi l'Italie, plus particulièrement la magnifique ville de Florence, pour décrocher de leur vie trépidante.

Il a d'abord partagé un cliché de lui devant le Duomo, un monument historique et incontournable de la ville, puis au marché central. « Manger, manger et remanger… miam!!! », écrit-il.

Nous lui souhaitons des belles vacances!

Rappelons que TVA nous apprenait cette semaine que Charles Lafortune sera de retour en tant qu'animateur de La voix pour une dixième saison. Il n'a pu cacher sa voix et sa reconnaissance sur les réseaux sociaux. « Pour une animatrice ou un animateur, animer une première saison ça arrive souvent…. Une 10e c’est plus rare… 🥳🥳🥳🥳 et précieux!!! Heureux comme au premier tour de chaises… xxx ».

Plusieurs projets occupent Charles Lafortune ces jours-ci, dont la deuxième saison de Nuit Blanche. Voici ce qu'il avait à nous dire sur ce projet.