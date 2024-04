Vidéo : Découvrez enfin les premières images de la 2e saison de Nuit Blanche

Prime Vidéo dévoile aujourd'hui la bande-annonce de la deuxième saison de Nuit Blanche, qui sera offerte sur la plateforme à compter du 2 mai prochain. La série se déploie toujours à travers deux époques parallèles; les années 80 et maintenant.

La série reprend l’action avec la famille Hébert, tourmentée depuis le départ tragique et soudain de Loulou, la matriarche et reine de l’empire familial dans la saison un. L’intrigue de la deuxième saison nous entraine dans la vie des enfants de Loulou Marlène (Marilyse Bourke), Lucas (Jean-Philippe Perras) et Charlotte (Brigitte Lafleur), en quête de vérité entourant le décès de leur mère, alors qu’ils reprennent les rênes de l’entreprise familiale Nocturne. Avec une nouvelle gouvernance en place, la loyauté, les soupçons, les secrets et les trahisons imprègnent les relations du clan Hébert. L’entreprise et la famille survivront-elles?

Ce sont donc les premières images où vous pourrez voir Brigitte Lafleur en action, en remplacement de Valérie Blais qui ne pouvait pas participer à cette deuxième saison.