Brigitte Lafleur remplace cette comédienne connue dans la suite de Nuit Blanche

Sur le plateau de Nuit blanche 2, on dirait que rien n’a changé : on reconnaît le décor immaculé des bureaux de l’entreprise Nocturne, la complicité des acteurs est comme elle avait été laissée il y a deux ans… et pourtant, un grand ajustement s’est opéré dans cette reprise. La comédienne Brigitte Lafleur s’est jointe à la distribution principale, en substitution à Valérie Blais dans le rôle de Charlotte Hébert.

En entrevue avec l’équipe Showbizz entre deux claps, Brigitte raconte son expérience jusqu’à présent. « Je me sens chanceuse ! On ne se le cachera pas que c’est un défi de remplacer quelqu’un. »

J’adore Valérie, c’est une super actrice, je ne veux pas décevoir.

Bien qu’elle sache qu’elle apporte quelque chose d’unique à la série, les premières journées se sont avérées un peu intimidantes. Elle s’explique, « On n’est pas pareilles, on ne joue pas pareilles. Ça, on se le dit, mais… J’ai eu quelques scènes au début où j’ai dû me dire « Tu n’es pas Valérie ! ».

L’équipe a rapidement donné confiance à la comédienne, qui a pu s’approprier le personnage. « Je savais qu’on allait y croire. C’est des acteurs que j’adore, que je connais, que je sais sont aimants, sont inclusifs et je savais que ça allait être juste du bonheur. C’est la magie d’une équipe qui a beaucoup de rigueur, mais aussi beaucoup de plaisir. », raconte-t-elle.

Ce qu’elle a aimé découvrir de son rôle… « C’est que mon personnage a beaucoup raison. », réfléchie tout-haut Brigitte, avant d’éclater d’un rire sincère et contagieux.

Elle s’explique : « Dans le sens où quand tu joues un personnage, il faut que tu te dises que le personnage a raison, il faut que tu te croies. Objectivement, je pense que les gens vont adhérer. C’est une fille droite. Je l’aime beaucoup. Elle continue dans sa même lignée, empathique, virée vers l’humain. »

Elle croit que le public abondera en son sens, parce que Charlotte sera le seul personnage qui aura le gros bon sens et raisonnera les autres, tentant de mêler la police aux mystères, plutôt que de prendre tout sur ses propres épaules.

La romance, elle, continuera de se développer dans l’histoire avec Marco, le personnage du voisin, interprété par Jean-Nicolas Verreault.

C’est dur, parce que Marco est une des personnes suspectées dans tout ça, il ne semble pas blanc comme neige. C’est comme un combat dans cette saison-ci, ce qui est très le fun à jouer. « Est-ce que je peux aller là ? » Elle est déjà un peu sur la défensive. Ce n’est pas si simple, mais c’est entre bonnes voies.

En attendant de découvrir Brigitte Lafleur dans la famille de Loulou (France Castel) au petit écran au printemps prochain, on pourra la retrouver au théâtre, dans la pièce Le père Noël est une ordure, qui sera présentée à Montréal dans les semaines à venir et en tournée à l’été 2024.