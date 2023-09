France Castel sera-t-elle de retour dans Nuit Blanche? Nous avons la réponse

Le tournage de la suite de Nuit blanche a commencé récemment.

Nous avons rencontré Marilyse Bourke en début de semaine, lors du visionnement de la série Après le déluge, et l'avons questionnée sur le retour tant attendu de cette production québécoise.

D'abord, nous voulions savoir si France Castel serait de retour au générique, même si elle est décédée au début de la première saison.

« Oui, elle revient », nous confirme-t-elle. « L'intrigue se passe cette fois en 1980 et 2023, mais on va faire des retours en arrière en 2020-2021 pour avoir des indices. Les personnages se souviennent de certaines choses, ce qui nous amène à retourner dans le temps et, donc, à retrouver France Castel. Non seulement on va l'entendre à la narration, mais on va aussi la voir cette fois. » Bonne nouvelle!

L'action de cette deuxième saison reprendra cinq toutes petites minutes après les évènements du dernier épisode, alors qu'on venait de découvrir le corps de Clémence dans sa cuisine.

La comédienne ne peut pas en dire beaucoup sur ce qui attend son personnage dans cette suite, mais se risque quand même à ces quelques mots : « Je peux dire que Marlène va faire de drôles de choix pour protéger sa famille. C'est un clan soudé serré. La compagnie dépend de chacun d'eux, il faut que personne ne coule. C'est ça que Marlène va prendre à bras le corps et qui va l'amener à faire de mauvais choix ».

La deuxième saison de Nuit blanche sera présentée sur Amazon Prime. Par contre, aucune date de diffusion n'a été soulevée pour le moment.

Le comédien Jean-Philippe Perras nous disait ceci sur le retour de son personnage dans Nuit blanche.