Cette comédienne sera remplacée dans la suite de Nuit blanche

Ce mardi, les journalistes étaient conviés au lancement de saison de Prime Vidéo, cette plateforme d'Amazon qui a récemment décidé de faire de la place au contenu québécois, ce qui nous a notamment permis d'avoir notre propre version québécoise de LOL.

Parmi les projets qui nous ont été présentés, on retrouve la série Nuit blanche, qui a été sauvée de l'annulation par Prime, Pixcom et Séries Plus. Nous avons en ce sens pu nous entretenir avec le producteur de la série, Charles Lafortune.

Celui-ci nous confirme que la deuxième saison de Nuit blanche, fort attendue, reprendra exactement là où la première saison s'est terminée. Par contre, les téléspectateurs assidus de la première saison remarqueront un changement majeur, soit le remplacement d'une comédienne.

En effet, Valérie Blais ne revient pas dans la suite. Elle y interprétait l'une des membres du clan Hébert, Charlotte. Elle a été remplacée par Brigitte Lafleur, une tout aussi talentueuse comédienne.

Charles Lafortune nous explique : « Valérie tournait dans Les Belles-soeurs. Nous, on était en même temps. Malheureusement, elle ne pouvait pas faire les deux. Elle avait un rôle quand même important dans Nuit blanche, mais elle a choisi d'aller faire Les Belles-soeurs. Donc, c'est Brigitte Lafleur qui la remplace. »

Il poursuit, en abordant l'acclimatation dont le public aura besoin : « Je pense que le téléspectateur va s'y faire assez rapidement, car la suite de Nuit blanche commence immédiatement après la fin de Nuit blanche. C'est raccord direct! Ils vont voir que c'est elle, et je pense qu'on va immédiatement passer à autre chose. »

Ce type de situation n'est pas inconnue au Québec. On avait notamment assisté à un changement de comédienne lors de la deuxième saison d'Unité 9, où Suzanne Clément avait été remplacée par Catherine-Anne Toupin dans le rôle de Shandy Galarneau. Même chose plus récemment pour Noah Parker qui a été remplacé par Antoine L'Écuyer dans le rôle principal dans Les Bracelets rouges. Cette liste pourrait s'allonger davantage.

« Brigitte est vraiment très bonne », complimente Charles Lafortune. « Elle avait regardé la première série, pour connaître le ton du personnage. » Voyez-la d'ailleurs dans son personnage dans la première photo de la saison 2, ci-dessous.

Par ailleurs, Charles Lafortune nous confirme que l'ensemble de la distribution sera de retour dans la suite, notamment France Castel qui avait eu très peu de temps d'antenne dans la première saison, puisque son personnage mourait dans le premier épisode.

« On va la revoir, elle est présente beaucoup dans la famille. On va apprendre beaucoup d'affaires avec elle, qui sont révélées avec son personnage. Mais c'est sûr que c'est beaucoup le clan et les enfants », explique-t-il. Vous comprendrez que, comme la matriarche de la famille Hébert est décédée, on la reverra dans des scènes de retours en arrière. Nous en apprendrons d'ailleurs plus sur la mort suspecte de son personnage. Aurons-nous toutes les réponses? Peut-être pas, indique Charles Lafortune, qui nous laisse ainsi penser à une troisième saison, qu'il n'a pas voulu confirmer ou infirmer.

Le tournage de la deuxième saison de Nuit blanche est en cours à Montréal. Elle sera lancée en 2024 sur Prime Vidéo.