Découvrez les premières images et la distribution de Bête noire saison 3

Sophie Cadieux et Martin Dubreuil ont repris du service cet été pour tourner la 3e saison de la série Bête noire, qui s'annonce tout aussi intense.

Dans celle-ci, Éliane (Sophie Cadieux) et Boisvert (Martin Dubreuil) vont chercher Albert après une colonie de vacances de deux semaines au Camp du Lac rond. Ce qui devait être une journée de fête avec les campeurs et les moniteurs se transforme en cauchemar quand un enfant est porté disparu. La situation se corse lorsqu’une violente tempête s’abat sur la région. Le seul policier du secteur est rapidement débordé. Pour retrouver l’enfant, Éliane et Boisvert doivent à nouveau faire équipe. Mais est-ce une fugue ou un enlèvement? Le père du garçon serait-il jaloux de son ex, qui entretient une relation avec le coach de tennis du camp? Et les moniteurs cachent-ils quelque chose? Toujours aussi habiles pour percer les carapaces, Éliane et Boisvert s’efforcent de réunir toutes les pièces du casse-tête avant qu’il ne soit trop tard.

Marilyn Castonguay, Jean-François Pronovost, Jean-Simon Leduc, Aurélia Arandi-Longpré, Stéphane Breton, Farès Chaanebi, Dominique Quesnel, Diego Flint Djebari, Arnaud Lemaire, Johanne Lebrun, France Pilotte, Wood-Alder Barthelmy, Roch Aubert et Tommy Néron font partie de la distribution qui viendra donner vie à cette histoire dramatique.

Voyez les premières images ci-dessous.

Patrick Lowe et Guillaume Corbeil signent le scénario de cette suite, réalisée par Mariloup Wolfe.

La saison 3 de Bête noire sera diffusée au printemps 2025 à Séries Plus.