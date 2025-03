Une 3e saison incroyable pour Bête noire : Un suspense prenant et bouleversant!

À quel moment on se rend compte qu'un train est en train de dérailler? - Éliane Sirois

Alors que toutes les émissions se terminent pour la pause estivale, Séries Plus propose, à compter du mercredi 2 avril, la formidable troisième saison de la série à succès Bête noire, dans laquelle on retrouve Éliane Sirois et Jasmin Boisvert, qu'interprètent Sophie Cadieux et Martin Dubreuil.

Pour cette troisième mouture, la série écrite par Patrick Lowe et Guillaume Corbeil se transforme, pour délaisser un peu le drame psychologique et les études de cas. Après s'être intéressée aux conséquences d'une fusillade dans une école et aux causes d'un infanticide, la série plonge cette fois dans un suspense haletant, plutôt irrésistible, alors qu'un enfant disparaît d'un camp de vacances. L'alerte Amber est sonnée.

Éliane et Boisvert s'en allaient simplement chercher Albert, après un séjour dans une colonie de vacances au Camp du Lac rond. Sur place, les festivités battent leur plein et les organisateurs du camp semblent plutôt sympathiques. Leur fils Victor disparaît toutefois, après une altercation avec sa mère. Où peut-il être? L'inquiétude croît rapidement, lorsqu'une violente tempête s'abat sur la région, nuisant aux communications. Éliane et Boisvert devront à nouveau faire équipe pour retrouver le jeune garçon.

Ne vous fiez pas aux premières apparences qui sont trompeuses, la vérité se cache ailleurs, dans une histoire déboussolante qui n'est pas sans rappeler un drame qui s'est joué ici au Québec il y a quelques années. Mariloup Wolfe, qui signe ici sa plus belle réalisation en carrière, lance la série avec une prolepse, nous permettant de voir quelques secondes de la fin du récit. Dès lors, il est impensable de délaisser la série, tant on voudra comprendre ce qui s'est passé. Le suspense est mené tambour battant, alors qu'on en apprend de plus en plus sur la famille impliquée, autour d'un jeune garçon récemment diagnostiqué d'un trouble de la colère. Tout le monde semble avoir son petit quelque chose à cacher.

Dans ce contexte, la psychiatre Éliane Sirois se retrouve directement impliquée dans le drame qui va se dérouler sous nos yeux. Sous le choc, celle-ci tentera d'expliquer au mieux ce qui s'est passé dans ce camp de vacances, devant une policière intransigeante (excellente Sandrine Bisson) qui l'accuse d'être responsable. Boisvert, lui, se retrouvera dans un état très précaire. Fragilisés, les amis réussiront-ils à surmonter cette nouvelle épreuve qui se présente à eux?

Évidemment, on pouvait compter sur Sophie Cadieux et Martin Dubreuil pour offrir des performances stellaires. Ils sont ici accompagnés par une formidable distribution, au sein de laquelle il n'y a aucune fausse note. Entre Marilyn Castonguay, Jean-Simon Leduc, Jean-François Pronovost et les deux talentueux jeunes, Diego Flint Djebari et Arnaud Lemaire, les téléspectateurs auront accès à la matière première de l'émotion brute et ils pourraient ne pas en sortir indemnes.

Patrick Lowe et Guillaume Corbeil signent, avec cette mouture, la meilleure saison de Bête noire. Entre drame et suspense, cette proposition prenante ne manquera pas d'intéresser un large public, qui se retrouvera plongé au coeur d'un véritable cauchemar. C'est de la grande télé, qui peut se permettre des aspirations d'aller s'illustrer à l'international.

Les six épisodes de la saison 3 de Bête noire sont à voir le mercredi à 21 h, dès le 2 avril à Séries Plus.