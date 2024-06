Mariloup Wolfe à la barre de la troisième saison de cette populaire série

Les fans de Bête noire seront contents d'apprendre que Séries Plus annonce aujourd'hui qu'une troisième saison atterrira sur ses ondes au printemps 2025. Sophie Cadieux et Martin Dubreuil reprendront leur rôle respectif de la psychiatre Éliane Sirois et du sergent-détective à la retraite Jasmin Boisvert. Le reste de la distribution qui les accompagnera n'a pas été dévoilée pour l'instant. C'est Mariloup Wolfe qui assurera la réalisation, elle qui s'était concentrée dans les dernières années sur des fictions au cinéma (Arlette, Coeur de slush). À la télé, elle anime et réalise depuis quelques années la série documentaire Le grand move à Canal Vie, dans laquelle elle présente des personnes qui ont choisi de sortir des grands centres au profit d'une meilleure qualité de vie et de plus de tranquillité. Sa dernière fiction télévisuelle remonte à 2020, quand elle a réalisé la série Mon fils.

Dans cette prochaine saison de Bête noire, Éliane et Boisvert devront élucider le mystère de la disparition d'un enfant à la sortie du Camp du Lac rond alors qu'ils sont allés chercher le fils de la psychiatre. Quand une violente tempête éclate, la police locale se voit rapidement débordée et les deux collègues devront composer avec la mère de l'enfant disparu, également propriétaire de la colonie, son ex-conjoint jaloux, et les moniteurs qui cachent des informations. Serait-ce une fugue ou un enlèvement?

Patrick Lowe et Guillaume Corbeil signent les textes de cette nouvelle mouture et Encore Télévision assure la production de la série. Le tournage des six nouveaux épisodes devrait débuter cet été.

La troisième saison de Bête noire, à voir au printemps 2025 à Séries Plus.