Le long et intense voyage de Jacob, 18 ans, dont la psychose envahit tout, corrompt tout et fait éclater son avenir. Une bataille difficile, pleine d’embûches et de rechutes, d’essais et d’erreurs qui le pousse à poursuivre, à avancer, pour éventuellement s’en sortir et se rebâtir une nouvelle vie. C’est aussi le combat quotidien d’une mère, Marielle, qui se donne la mission d’aider son enfant atteint de schizophrénie alors qu’il ne veut pas toujours s’aider lui-même. La maladie mentale est un adversaire féroce et sans pitié qui laisse trop souvent ses victimes aux prises avec l’impuissance, le désespoir et l’isolement. Marielle est une battante, une femme forte et intelligente qui fera appel à toutes ses ressources extérieures et intérieures pour aider son fils. Elle va se battre! Contre tout: la fatalité, les préjugés, le manque de ressources et d’appui, les incohérences du système de santé, le rejet progressif de son entourage. Comme ce diagnostic affecte directement l’entourage immédiat de Jacob, il aura assurément un impact sur son père Vincent et sa sœur Laurence. Bien qu’on ne puisse pas souvent guérir totalement d’une maladie mentale, il est toujours possible d’en survivre et de tracer un nouveau chemin dans sa vie. L’espoir et le rétablissement sont possibles. C’est le début d’un long périple qui s’amorce pour Jacob et sa famille.