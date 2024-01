Dénominateur commun à de nombreux moments de gloires, de défaites et de séances de potinage dans les estrades, l'aréna est sans doute l'un des endroits les plus ancrés dans la culture populaire des Québécois. C'est autour de ces histoires qui se déroulent dans cet espace de petits et grands rassemblements que la nouvelle série L'Aréna prend vie. Cette toute nouvelle comédie à sketches qui débarque sur Noovo est une idée originale produite par Entourage, en collaboration avec Bell Média et réalisée par Sébastien Gagné.

En résumé, la série suit les péripéties de différents personnages qui fréquentent le même aréna de banlieue.

Il y a Laurent (Phil Roy), qui vient de s'inscrire à une ligue de hockey récréative et sa blonde, Stéphanie (Catherine St-Laurent), la fille de ville qui tente comme possible de s'intégrer aux autres partisanes. On suit aussi le couple de Marilou (Catherine Chabot) et sa copine (Valérie Tellos), cette dernière étant la seule femme de l'équipe de hockey. Puis, il y a le duo Valérie (Leïla Thibeault-Louchem) et François (Marc Beaupré), aussi exaspérant que drôle. Si celui-là ne sait toujours pas faire son lavage, il coache les tout-petits dans ses temps libres. Stanley (Irdens Exantus) et Natalia (Mariana Mazza), eux, sont des parents inquiets qui découvrent l'univers de la glace et naviguent dans les joies du sport d'équipe qu'est la parentalité.

Il y a aussi Daniel (Benoît Brière), le concierge grognon et maladroit, et Patricia, la responsable de cantine (Valérie Blais). Deux personnages absolument attachants! Finalement, deux jumeaux, Mathilde et Mathieu (Sophie Cadieux et Éric Paulhus), champions de patinage un peu détestables, s'ajoutent aux portraits qui s'entremêlent dans autour de la glace.

Si la distribution étoilée s'est approprié à merveille l'univers dans lequel nous transporte la comédie (allô, la dynamique de jeu du duo Sophie Cadieux - Éric Paulhus, ou encore de Benoît Brière et Valérie Blais!), que le rythme est bien cadencé pour le format et que les répliques sont bien aiguisées, on ne se cachera pas que cette série ne réinvente pas la roue. Elle reste néanmoins un excellent divertissement multigénérationnel, à regarder avec les enfants à la maison, ou en trame de fond entre adultes.

Jusqu'à présent, les scènes, qui jouent sur l'autodérision, sont d'intérêt variable, mais l'on s'attache malgré tout aux personnages, qui sont uniques et interprétés avec bonhommie, même s'ils sont, aux premiers abords, un brin caricaturaux et unidimensionnels. Certains sketches, remplis de malaises et d'absurdités, sont hilarants. On se retient quand même avant de crier au tour du chapeau, comme on a l'impression que le ton de certaines scènes (à l'humour de premier degré) est encore à travailler pour obtenir un pointage avantageux.

Écrite par un collectif d’autrices et d’auteurs chapeauté par Jean-François Provençal, Justine Philie et Julien Tapp qui assurent la script-édition, on vous assure que L'Aréna remplit son mandat de rassembler, pour jaser de parentalité, d'amitiés et d'égalité des genres en toute légèreté. Un rendez-vous de pur divertissement qui ne manquera pas de vous attendrir.

L'Aréna est à voir les mercredis 19 h 30 sur Noovo et Noovo.ca à partir du 10 janvier. Les épisodes sont également disponibles sur Crave.