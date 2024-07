Vacances d'été 2024 : Voici ce que font les vedettes Québécoises

Avec l’été vient l'envie de se détendre, de s'amuser et de profiter de chaque instant. Nos stars chouchous n’y échappent pas, et, qu’elles soient ou non en vacances, elles nous inspirent une multitude d'idées pour une saison mémorable. Entre escapades dans la province, voyages à l’étranger et balades de quartier, voici un aperçu des activités estivales de ceux et celles qui font vibrer notre scène culturelle québécoise toute l'année. Vous laisserez-vous inspirer?

Explorer le Portugal

Le comédien Claude Meunier et sa conjointe, l'animatrice Virginie Coosa, ont profité de leurs vacances en famille pour découvrir le sud du Portugal! S'ils avaient déjà visité le nord du pays il y a quelques années, visiter la côte méditerranéenne s'est révélé être des vacances rêvées pour la petite famille. L'animatrice nomme la plage d'Edd's Beach, dans le petit village de Ferradugo, comme l'un de ses coups de cœur dans les Algarves. Une autre révélation? Voir son adolescent lire un livre! 🥳

Sophie Cadieux et Mani Soleymanlou ont eux aussi choisi ce pays à titre de destination de vacances! C'est toutefois sous le thème du dépassement de soi qu'ils ont abordé ce voyage, alors qu'ils ont relevé un défi incroyable : la montée du Mont Pico, soit le plus haut sommet du Portugal. Wow! Dans une publication Instagram, la comédienne nous apprend que leur fils Oscar, 9 ans, a d'ailleurs ouvert le pas, alors que Mani a suivi, malgré une blessure physique. Quelle aventure inspirante! Voyez plus de détails dans la publication ici-bas.

L'Irlande en croisière

Pas fan des températures excessives? L'Irlande, en été, offre des températures tout à fait alléchantes (et des paysages variés)! De Southampton à Cork, Valérie Roberts, son conjoint Martin Juneau et plusieurs membres de leur famille visitent le pays à bord d'une croisière Sail Away. Sur leurs médias sociaux, les amoureux ont laissé entrevoir des clichés de marchés dans les villes, d'architecture inspirante, du bateau et... d'une brasserie de bière Guinness! Impossible de passer à côté de l'iconique boisson Irlandaise!

Faire un roadtrip sur la côte-est

Combiner repos et passion, c'est toujours gagnant! L'animateur Patrick Langlois a profité de ce début d'été pour s'adonner à plusieurs activités variées dans un séjour sur la côte-est Américaine. À Boston, l'adepte de sport en a profité pour assister à un match de baseball au Fenway park. Puis, dans l'État du Maine, il a participé à une course à pied, celle de l'organisation Goose Rocks Beach Association. Ces activités intenses ne l'ont toutefois pas empêché de s'adonner aux classiques de Portland : homard, plages et couchers de soleils avec ses enfants Benjamin et Juliette. Il s'est même adonné à un peu de glamping (dans une cabane qui semble trop mignonne!). Comme quoi les possibilités sont infinies!

Goûter à la Suède

Si certains carburent aux voyages d'adrénaline, certaines destinations méritent d'être savourées et ça, c'est une philosophie que Genevieve Hebert-Dumont a bien compris! Cette dernière a profité de ses vacances pour visiter la magnifique ville de Stockholm avec sa soeur et elle semble avoir mordu à pleines dents dans la culture de la ville! Oui, oui! Dans ses publications colorées, les petits plats savoureux sont omniprésents : la bonne bouffe, le café et des dégustations de produits locaux, c'est bel et bien une façon très nourrissante de découvrir la capitale (sans mauvais jeu de mots). On approuve! En tout cas, ce saut hors du pays a fait sourire l'animatrice de WKND qui se dit « Contente » en trois temps, sur les plateformes. ⬇️

Jouer les touristes dans sa propre ville

Ingrid Falaise et son garçon nous ont offert le parfait exemple d'un plaisir sous-estimé : celui de renouer avec sa ville. Quand on fréquente souvent un endroit, comme c'est le cas pour les artistes et la métropole, l'on oublie parfois de s'en émerveiller. Pourtant, observer des lieux d'une paire d’yeux tout neufs, comme ceux que posent souvent les enfants, nous permet de les redécouvrir ainsi que de retrouver le plaisir qu'on accorde à s'y promener pendant une journée d'été. La maman et son fils ont ainsi « joué les touristes », dans le Vieux-port de Montréal : balade, barbe-à-papa, zipline et virée en bateau. Quelle belle idée pour émerveiller les petits, comme les grands! Pas besoin de partir loin pour en profiter. PS: Saviez-vous qu'une navette fluviale permet de vous déplacer en bateau entre le Vieux-Montréal, le parc Jean-Drapeau et Longueuil pour 6$ l'aller? Et c'est gratuit pour les enfants! Remerciez-nous plus tard!

Lise Dion aussi, savoure pleinement son été de façon locale. Après quelques pépins de santé, on la retrouve en pleine forme et énergisée. Lisez une entrevue avec l'humoriste dans cet autre texte. Elle savoure la culture d'ici au maximum! Après avoir assisté à Kurios dans le grand chapiteau du Cirque du soleil, avoir visionné Nos Belles-soeurs au grand écran, des pièces de théâtre et de l'humour, elle savoure aussi les paysages qu'offrent au quotidien le soleil couchant sur la rivière près de sa maison en campagne. Adepte de ses mille et une couleurs plombant sur l'eau à Saint-Denis-sur-Richelieu, l'humoriste immortalise ces précieux spectacles offerts par la nature et les partage souvent sur ses plateformes publiques. Inspirant rappel de savourer chaque moment!

Respirer l'air salin du Bas-du-Fleuve.

L'animatrice Marie-Soleil Michon nous le confirme : « La rumeur est vraie: les couchers de soleil sont exceptionnels à Notre-Dame-du-Portage ». Oui, le bas-du-fleuve a des paysages extraordinaires, mais aussi des commerces et hébergements plus qu'exceptionnels. Les recommandations de celle qui tient la barre de Ça vaut le coût comptent notamment L'Auberge sur Mer, le April Bistro de Saison et La Pizzéria des Battures. D'autres recommandations sont également épinglées sur sa page Instagram. Elle s'est aussi rendue à Kamouraska, une municipalitée très appréciée des adeptes de plein air. En plus de multiplier ses découvertes gourmandes, elle a testé l'expérience de vélo et de croisière pour observer la faune et la flore environnante. Ça donne le goût!

Marina Orsini sera de passage dans la superbe région de Kamouraska, où certains de ses amis sont installés. Elle visitera aussi des proches dans la région de la Malbaie, où les paysages sont tout aussi inspirants. Le reste du temps, elle le passera à sa maison de campagne, en Estrie. Un retour aux sources où elle s'adonne à son potager, passe du temps à se rafraîchir dans la piscine et reçoit des amis. La belle vie, quoi!

Ouvrir