Lise Dion ne s'ennuie pas de la scène

Après des soucis de santé majeurs l'hiver dernier, qu'elle a abordé de façon très directe dans un documentaire sur ses 35 ans de carrière (plus de détails ici), nous étions heureux de découvrir une Lise Dion lumineuse et pleine de vie sur le tapis rouge de Nos Belles-soeurs ce lundi soir.

« Ça va mieux. Depuis l'arrêt des spectacles, j'ai récupéré, la santé est bonne, mon cœur est réparé. Non, ça va bien. Je suis contente. Vraiment. Il y a quand même eu 337 shows avant la crise cardiaque. Je suis contente d'avoir récupéré », réitérait-elle, pour nous mettre en contexte. « On profite bien de la vie et on se divertit en masse! »

Elle reprend doucement de l'énergie. « Là, j'arrive à voir des spectacles. J'ai été voir plein, plein d'affaires : le cirque, j'ai été voir Kurios! », nous expliquait-elle sur le tapis rouge. En plus de films et de spectacles, elle continue également de s'immerger d'humour. « Oui, j'en consomme, c'est sûr! Je vais voir tout le monde travailler. »

Quand j'ai des flashs, je les écris encore.

Mais pour l'instant, c'est par plaisir, et non dans l'intention de créer un nouveau spectacle. « Si ça me manque? Pas pour le moment. », nous laissait-elle savoir. « Je ne pense pas faire une autre production. Je vais avoir 69 ans cette année. »

En recevant un compliment à l'égard de son âge, l'humoriste s'est écriée à la blague : « Merci! C'est parce que je couche dans un frigidaire! ». Ah, et bien voilà le secret de la fontaine de la jouvence! Nous sommes heureux de constater que la femme de tête a repris du mieux et que son sens de la répartie est resté intact malgré les épreuves des derniers mois. Ça fait du bien de la voir ainsi!

Voyez ci-dessous l'ensemble de son look resplendissant, aux couleurs s'agençant à merveille aux images de promotion du film. Pour voir toutes les photos des artistes lors de la soirée, rendez-vous ici.