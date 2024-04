Lise Dion se raconte avec émotion : « J'ai peur de mourir, carrément »

Lundi soir était diffusé sur les ondes de TVA, un documentaire sur les 35 ans de carrière de Lise Dion.

Dans le dernier segment de l'émission spéciale, l'humoriste a abordé de façon frontale sa crise cardiaque de l'hiver dernier.

Elle explique d'abord que les premiers symptômes se sont manifestés sur scène, à Saint-Eustache. « Quand je suis arrivée sur scène, je ne me souvenais plus du tout du spectacle. J'essayais de dire au monde : "je ne sais plus comment ça commence", mais le monde riait, ils pensaient que ça faisait partie du show. Mais j'étais en train de faire une crise cardiaque. Là, j'ai été obligé de dire au monde : "je m'excuse, je ne peux plus continuer". Ç'a été dur de dire ça au public parce que, même quand tu es malade, même quand tu as une grippe ou une bronchite effrayante, j'ai toujours fait rire le monde, même si j'étais malade. »

« J'ai peur », ajoute-t-elle. « J'ai peur de mourir carrément. Donc, je prends des précautions, ce qui comprend d'arrêter un peu le métier. Je n'ai pas envie de mourir tout de suite J'ai d'autres choses à faire. J'ai encore du linge chez le nettoyeur. Je ne peux pas mourir tout de suite », lance-t-elle, en riant, les yeux pleins d'eau.

« C'est vraiment dur de ne pas le finir comme il aurait fallu que ça se finisse. Mais, pour la santé, même si j'arrête de faire des tournées de spectacles, j'ai envie de vivre quand même. Tu es déchirée entre : j'aurais voulu le finir au complet comme il faut et oui, mais tu es en vie. »

Je vais m'ennuyer du rire des gens. [...] De ne plus les voir rire, ça va être dur.

On souhaite à Lise Dion une retraite remplie de magnifiques couchers de soleil, comme ceux qu'elle partage fréquemment sur ses réseaux sociaux.

Lise Dion, 35 ans de complicité est disponible en rattrapage sur TVA+.