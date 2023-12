Lise Dion brise le silence et donne de ses nouvelles après avoir été victime d'un infarctus

Au début du mois de novembre, nous apprenions que l'humoriste Lise Dion avait subi un malaise cardiaque avant d'entrée en scène.

Par voie de communiqué quelques jours plus tard, son gérant et producteur, Daniel Senneville, avait alors confirmé qu'il s'agissait plus précisément d'un infarctus du myocarde.

Voilà que Lise Dion a repris du mieux et a tenu à adresser quelques mots à son fidèle public :

« Juste un petit pour vous dire que ça va beaucoup mieux. Mon coeur a été réparé. Je voulais vous donner des nouvelles parce que je vous remercie tellement pour les mots d'encouragement, ça m'a fait tellement du bien tous les messages que j'ai eus. Je ne sais pas quand je vais reprendre la vie artistique. Pour le moment, nous n'avons pas pris de décisions encore parce que ça fait juste un mois que c'est arrivé.

J'ai hâte de vous revoir! »

Voyez la vidéo ici.

Ses abonnés sur les réseaux sociaux se réjouissent de la bonne nouvelle et lui souhaitent une bonne convalescence. Nous joignons d'ailleurs notre voix à la leur.

Sur le site web de la star, on apprend que les dernières représentations de son one-woman-show Chu rendue là, son dernier en carrière, ont été annulées. « C’est un triste au revoir de la scène, mais ce repos permettra à Lise de nous revenir en pleine forme dans quelques mois avec de nouveaux projets pour continuer à vous faire rire et sourire.

Le DVD du spectacle Chu rendue là sortira dès la mi-décembre en magasin. »

Lise Dion et son équipe encouragent les gens qui le désirent à faire un don à la Fondation de l’hôpital du Sacré-Cœur de Montréal ici.

Notons que Lise Dion visitera très bientôt le chalet de Jean-Philippe Dion pour un épisode spécial de La vraie nature. Cet épisode a été tourné avant les problèmes de santé. Tous les détails ici.