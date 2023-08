Ces trois humoristes feront partie d'une émission spéciale de La vraie nature

C'est lors du lancement de la programmation télévisuelle 2023-2024 de TVA que nous avons appris le renouvellement de l'émission phare La vraie nature pour une sixième saison, toujours animée avec sensibilité par Jean-Philippe Dion.

En entrevue, celui-ci nous explique avoir voulu rebrasser un peu les cartes dans cette nouvelle saison, pour obtenir un résultat quelque peu différent, tout en gardant les ingrédients de base que sont l'authenticité, la complicité, le respect et l'émotion.

« Je ne suis pas le genre d'animateur qui aime faire les choses pareilles tout le temps. Sixième saison. Le show marche toujours autant. Encore plus d'un million de cotes d'écoute l'an passé, c'est fou. Ce show-là c'est comme magique dans ma vie. On s'est donné comme mission avec l'équipe de juste "shaker le cocotier", juste pour qu'il y ait des choses différentes qui ressortent », explique-t-il.

« Pour la première fois, il y aura un couple », précise-t-il. « Je ne peux pas nommer les gens parce qu'on tourne à partir de dans deux semaines, et il ne faut pas que les gens sachent avec qui ils vont être. Il y aura aussi une gang qui se connaît très bien professionnellement, mais peut-être un peu moins bien intimement. Ils seront cinq. Il va y avoir aussi un duo qui va faire un week-end. Ça va donner un show un peu différent, ça va faire du bien. On a des gros noms, des gens que je ne pensais jamais qu'ils viendraient à La vraie nature. »

L'engouement pour ce projet se mesure d'ailleurs à la volonté des familles et de l'entourage des artistes à vouloir les voir dans l'émission : « Ce qui est fascinant, c'est que les artistes se font tordre le bras par leur équipe, l'équipe veut qu'ils fassent le show. Des fois, c'est les parents aussi qui insistent. »

« Je n'ai jamais eu un invité qui est reparti de là en étant fâché. »

Une émission spéciale pour Noël

Encore cette année, les téléspectatrices et téléspectateurs auront droit à une émission de Noël, dans laquelle on réunira trois humoristes de différentes générations et plusieurs invités spéciaux.

« C'est trois invités qui font le même métier, trois humoristes, donc Katherine Levac, Lise Dion et José Gaudet », dévoile Jean-Philippe Dion. « Trois humoristes de générations différentes, donc ce regard-là est bien l'fun. Puis, comme c'est la première fois qu'on fait revenir des invités à La vraie nature, on leur présente des extraits où ils vont pouvoir regarder des moments de leur vie qu'ils nous ont racontés et voir où ils en sont cinq ans plus tard. »

Pour souligner les cinq ans de La vraie nature, ont aussi été invités à la fête de Noël d'autres invités marquants, comme France Castel, Pilou, Michel Rivard, Janette Bertrand et Debbie Lynch-White.

« France Castel est venue chanter jusqu'à pas d'heure avec Pilou. »

« On a mangé un gâteau de Noël et des petits pains fourrés tout le monde ensemble », conclut Jean-Philippe Dion, qui semblait ravi du résultat.

Cet épisode festif sera présenté en décembre prochain, tandis que la sixième saison de La vraie nature sera offerte à TVA en 2024.