Maripier Morin et Jean-Philippe Perras auront leur émission de télé ensemble

Ce mardi, la plateforme CRAVE en français soulignait ses cinq ans d'existence avec un événement festif où plusieurs artistes étaient rassemblés. L'occasion était belle pour faire quelques annonces emballantes, sur des projets qui nous seront présentés dans la prochaine année.

Parmi ceux-ci, on apprend que Maripier Morin et son amoureux Jean-Philippe Perras auront leur émission ensemble.

En effet, le couple proposera en 2025 sa propre émission de rénovation, alors qu'ils transformeront leur demeure en maison bigénérationnelle.

L'animatrice expliquait son intérêt à se lancer dans un tel projet : « Quand on est déménagés en Estrie, j'ai lancé l'idée d'une maison bigénérationnelle, parce que pour moi, la famille c'est la chose la plus importante. Et je veux que mes enfants grandissent proches de leurs grands-parents. »

D'abord réticente, la famille s'est finalement lancée à pieds joints dans ce projet d'envergure, dont nous pourrons être les témoins.

Pour le moment, le titre du projet n'a pas été dévoilé, ni la date de lancement sur CRAVE. Nous vous en dirons plus aussitôt que ces informations seront disponibles.

Notons que CRAVE confirmait aussi une deuxième saison d'OD Tentations au soleil, toujours avec Maripier Morin à l'animation.

Par ailleurs, nous avons discuté avec le comédien Jean-Nicolas Verreault, qui a abordé l'arrivée de Jean-Philippe Perras dans la quotidienne STAT. Une entrevue à lire ici.