Entrevue : Jean-Nicolas Verreault aborde l'arrivée de Jean-Philippe Perras dans STAT

Ce mardi, nous avons eu le plaisir de nous entretenir avec le sympathique Jean-Nicolas Verreault, dans le cadre du lancement de la programmation de CRAVE où il animera la téléréalité Aller simple, inspirée de la populaire série du même nom.

Nous en avons profité pour lui parler des récents bouleversements qui ont eu lieu sur le plateau de STAT. Celui-ci nous a notamment parlé de l'arrivée de Jean-Philippe Perras (voir ses photos ici) dans la quotidienne, dans le rôle du nouveau psychiatre de l'hôpital Saint-Vincent.

Justement, ce mardi, les personnages évoquaient déjà l'embauche d'un nouveau psychiatre dans la quotidienne. C'est donc une question de temps avant que nous puissions le rencontrer officiellement.

« Moi, j'ai des relations super le fun avec son personnage », nous lance d'emblée l'interprète de Gabriel Lemaire.

« Il a quelque chose de très, très geek lui aussi. Il a quelque chose de très brillant et de très mystérieux à la fois. Mais au final, on se rend compte qu'il est juste un cri*s de bon psy! », dit-il à propos de ce nouveau personnage, avant d'ajouter « Il cherche, il travaille. Moi, ça me gosse au début parce que je suis un petit coq aussi, je suis un bollé. »

L'interaction au départ sera donc plus difficile, avant de devenir franchement positive, comme nous le confirme Jean-Nicolas Verreault : « À un moment donné, il call des affaires avec lesquelles je ne suis pas d'accord, mais j'ai une certaine rigidité aussi. Je finis par le trouver mauditement efficace. »

Nous avons bien hâte d'en apprendre plus sur cette arrivée attendue dans la quotidienne de l'heure.

Par ailleurs, Jean-Nicolas Verreault nous a aussi donné son ressenti sur le changement de format qui affectera la série à compter de l'automne prochain.

« Moi, tout ce que je constatais c'est que c'était une bonne nouvelle parce que ça donne une espèce de puff d'oxygène à notre auteure qu'on adore, qui tombe dans un format pour pouvoir approfondir certaines intrigues, ce qui se faisait moins bien dans la quotidienne, et ça lui donne une petite soupape d'air pour pouvoir continuer à nous feeder avec du beau stock. Moi, pour tout ça, je suis content. Oui, c'est sûr qu'at large, moi, j'aime aussi le format de la quotidienne et c'est sûr qu'at large, c'est 85 jours de tournage au lieu de 150 au total. »

Le comédien formule un souhait, en marge de cette annonce de changement de format : « J'espère qu'on va garder notre jeune public, parce que moi, je trouve ça assez trippant parce qu'on tombait sur un public familial, ce qui n'est pas toujours le cas. STAT rejoint beaucoup le public familial. »

Parions que le diffuseur aura une réflexion en ce sens, pour s'assurer de pouvoir conserver le même public malgré le changement d'horaire.

STAT se poursuit, du lundi au jeudi à 19 h, sur les ondes de Radio-Canada.