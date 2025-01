STAT change de format pour sa 4e saison

Avec tous les départs auxquels nous avons assisté en ce début de saison de STAT, les amateurs se doutaient bien que cela laissait présager une autre grosse nouvelle. Plusieurs craignaient en outre que ce soit la dernière saison. Heureusement, ce sont de bonnes nouvelles qui nous parviennent ce jeudi matin, pour les fidèles de la quotidienne.

Les médias étaient convoqués ce matin dans les bureaux de Radio-Canada, pour une conférence de la plus haute importance.

C'est là que nous avons appris qu'il y aurait bel et bien une 4e saison de STAT, mais que le format serait différent. En effet, ce projet tout étoile passera de quotidienne à série annuelle.

Ainsi, à compter de l'automne 2025, vous pourrez voir 24 épisodes d'une heure de STAT, plutôt que quatre épisodes de 30 minutes par semaine. Ce changement vient d'un désir de l'autrice de se renouveler. « Un moment donné, il faut brasser les cartes », indiquait Marie-Andrée Labbé en conférence de presse.

« Moi, depuis ma carrière, je fais des cycles de trois ans. J'ai écrit Trop pendant trois ans, Sans rendez-vous pendant trois ans. Quand est arrivée la mi-saison de la saison 3 de STAT, je savais qu'on allait avoir une conversation. On savait qu'on allait en discuter, à savoir qu'est-ce qu'on faisait. Est-ce qu'on poursuit cette aventure-là ou on arrête? Je n'avais pas l'impression d'avoir terminé cette aventure-là, qui est une aventure formidable. J'ai beaucoup de plaisir depuis trois ans, avec les personnages qu'on connaissait, le milieu qui est tellement riche. Mais je sentais quand même qu'il y avait une fin de cycle pour moi. Donc, on a eu la conversation, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire pour renouveler l'affaire et se donner un élan d'enthousiasme », disait-elle.

« STAT va rester STAT », rassurait la productrice Fabienne Larouche pour les adeptes.

Les comédiennes et comédiens de la série ont quant à eux appris la nouvelle en même temps que les médias, ce jeudi matin, avec une rencontre avec le producteur Michel Trudeau. Seule Suzanne Clément était présente à la conférence de presse. Elle disait : « Moi, je trouve ça très excitant. J'ai adoré faire la quotidienne. Pour vrai, je ne m'en cache pas. Je ne m'en suis pas cachée jamais. J'ai trippé. C'était une ride de malade. Mes trois ans, c'est parfait. C'est vraiment parfait. Mais de dire que la formule change, c'est ça qui m'excite en fait. Je pense que c'est ça qui fait que le feu est comme repris et il continue. »

Cette nouvelle s'accompagnait d'une autre grosse nouvelle, puisque Radio-Canada n'abandonnera pas pour autant le format de la quotidienne, qui connaît un succès fulgurant sur ses ondes depuis District 31, voire même avant avec Virginie et 30 vies.

En effet, dès l'automne prochain, Radio-Canada proposera une nouvelle quotidienne, écrite par Nadine Bismuth (Projet innocence, Un lien familial) avec Luc Dionne (Dumas) à la script-édition. Voilà qui promet! C'est donc un retour à la quotidienne pour celui qui nous avait donné l'incontournable District 31. Nadine Bismuth avait quant à elle signé la première saison d'Indéfendable du côté de TVA.

Pour le moment, les deux auteurs refusent d'en dire plus sur leur bébé, qui ne manquera pas de faire des vagues.

C'est donc un renouveau qui est annoncé du côté de Radio-Canada, pour la saison 2025-2026, du changement qui fera assurément réagir les téléspectateurs en grand nombre.