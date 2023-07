Intelligente, sensible, forte et fragile à la fois, Virginie Boivin entreprend à 30 ans une carrière d’enseignante, après avoir travaillé quelques années dans une station touristique du Sud. Elle vient d’être engagée à l’école secondaire Sainte-Jeanne-d’Arc, où elle enseigne l’éducation physique en plus de s’occuper d’une classe de cheminement particulier. À la maison, Virginie doit composer avec les contraintes d’une famille reconstituée.